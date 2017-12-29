Вашингтон не увидел нарушения ДРСМД в размещении в Японии комплексов ПРО

Госдепартамент утверждает, что планируемое размещение в Японии комплексов ПРО Aegis Ashore не нарушит Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Представитель Госдепа заявила, что «США полностью соблюдают ДРСМД», а Россия, обвиняя Вашингтон, якобы просто пытается «отвлечь внимание от собственных чрезвычайно явных нарушений», передает ТАСС.

В Госдепе ДРСМД назвали «несущей колонной международной безопасности и стабильности» для России, США и американских союзников.

При этом США «продолжат развивать всеобъемлющий набор средств» для противодействия ракетам КНДР. В Госдепе подчеркнули, что «третьи стороны не удержат» США от шагов в данном направлении.

«США привержены <...> давнему альянсу с Японией», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.