МИД: Размещение американской ПРО в Японии нарушает Договор РСМД

Размещение американских комплексов ПРО в Японии будет фактически означать нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На практике это будет означать очередное нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцами при фактическом содействии Японии. Мы рассматриваем данный шаг японской стороны как идущий в разрез с усилиями по обеспечению мира и стабильности в регионе», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Представитель МИД также заявила, что действия Токио противоречат приоритетной задаче формирования доверия между Россией и Японией в военно-политической сфере. Захарова с сожалением отметила, что позиция Японии в вопросе ПРО негативно повлияет на общую атмосферу двусторонних отношений, в том числе и на переговоры по проблеме мирного договора.

Захарова уверена, что развертывание систем ПРО в Японии – еще один шаг к созданию «полноценного Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента глобальной ПРО США».

Она подчеркнула, что «упомянутые комплексы оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять и ударные вооружения».

Напомним, в декабре МИД России заявлял, что США ищут предлог для слома Договора о РСМД. Ранее глава минобороны Японии Ицунори Онодэра заявлял, что размещение в стране комплексов ПРО США не угрожает России.