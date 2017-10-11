США собрались создать новую ядерную боеголовку для «сдерживания» России

Администрация Дональда Трампа планирует создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident, целью которой станет «сдерживание» России, сообщает газета The Guardian.

По словам бывшего старшего директора Совета национальной безопасности (СНБ) США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала, слова которого приводит британское издание, новая ядерная доктрина, подготовленная Пентагоном, предусматривает оснащение модифицированных ракет подводного базирования Trident D5 подобными ядерными боеголовками, передает РИА «Новости».

Цель создания такого оружия, по его словам, – «сдерживание России от использования тактических (ядерных) боеголовок в конфликте в Восточной Европе». Вулфстал утверждает, что «любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к тяжелым для них последствиям».

The Guardian отмечает, что политика нового американского лидера «куда более воинственная», нежели при администрации прежнего президента Барака Обамы, которая стремилась уменьшить роль ядерного оружия в обороне США.

Кроме того, в ядерной доктрине США, текст которой, как ожидается, будет опубликован в конце января, будет расширен перечень условий, при которых возможно применение ядерного арсенала со стороны Вашингтона. Среди таких условий – ответ на неядерное нападение, приводящее к массовым жертвам, или на стратегические инфраструктурные, ядерные объекты и пункты управления.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел увеличить ядерный арсенал США в 10 раз. При этом посол США в России Джон Хантсман считает, что, пока Москва и Вашингтон владеют 90% ядерного оружия в мире, элемент угрозы в отношениях будут сохраняться.