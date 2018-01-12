Черновик ядерной политики США попал в Сеть

В сети появилась предварительная версия «Обзора ядерной политики» Пентагона, в которой Россия называется одной из главных угроз для США.

«Согласно предварительно подготовленному проекту «Обзора ядерной политики» (Nuclear Posture Rewiev, NPR) 2018 года, министерство обороны США выбрало совершенно другой путь: новые ядерные бомбы, без уважительной причины», – пишет The Huffington Post. Издание также полностью опубликовало черновик документа, содержащий 64 страницы. Сообщается, что окончательная версия документа увидит свет в феврале.

Главными внешними угрозами для США в обзоре названы Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Сдерживать Россию в целом планируется с помощью так называемой ядерной триады США – стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев, отмечает изучивший документ блогер De la mitrio. Помогать в сдерживании будет нестратегическое ядерное оружие в Европе и ядерные силы Франции и Великобритании.

Он также сообщил, что США отразили в обзоре список вооружения, которое Россия разрабатывает с 2010 года: «Ярс», «Сармат», «Рубеж», УР-100Н УТТХ, «Борей», «Ясень», «Булава», «Калибр», «Cтатус-6», самолеты ПАК ДА, ПАК ФА, крылатые ракеты Х-102, Х-32.

«Почему-то забыли про модернизированные 160-е и 95-е (ядерные ракетоносцы Ту-95 и Ту-160 – прим. ВЗГЛЯД), ну да ладно. А вот то, что заметили Х-32 – интересно и важно», – считает блогер.

По данным NPR, США хотят добавить в список вооружения новые морские крылатые ракеты и боеголовки пониженной мощности для баллистических ракет Trident. «Первые якобы помогут заполнить пробелы, связанные с Договором о РСМД, а вторые - служить «сигналом», если кто-то попробует применить тактическое ядерное оружие в ходе неядерного конфликта», – заявляет блогер.

Напомним, в декабре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о кризизе Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).