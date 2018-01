Часы Судного дня перевели на 23.58

Представители американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists передвинули стрелки символических часов Судного дня, указывающих на угрозу глобальной катастрофы, на полминуты вперед – теперь они показывают 23.58.

«Часы показывают две минуты до ядерной полуночи», – приводит слова президента этой организации Рейчела Бронсона РИА «Новости».

Они впервые приблизились так близко к полуночи с 1953 года, когда прошло первое испытание водородной бомбы.

Представители журнала заявили, что в течение года все ядерные державы «вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов», среди которых КНДР, которая проводит ракетные и ядерные испытания, США, чья программа конфигурации ядерных сил «оставляет возможность для повышения роли ядерного оружия».

В конце января 2016 года стрелки «часов Судного дня» также передвигали на полминуты вперед. В январе 2015 года стрелки часов передвигали сразу на две минуты вперед.

Часы «запущены» университетом Чикаго в 1947 году и отсчитывают время до возможного ядерного апокалипсиса. Решение о переводе стрелок принимают эксперты, в том числе лауреаты Нобелевской премии.