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ВСУ атаковали дронами частный сектор в Белгородской области
В результате использования беспилотников ВСУ в разных районах Белгородской области повреждены жилые дома, автомобили и линии электропередачи.
ВСУ продолжают атаки с помощью беспилотников по различным районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Белгородском районе система ПВО сбила дрон, обломки которого повредили кровлю гаража в поселке Комсомольский. В поселке Октябрьский один из беспилотников сдетонировал во дворе частного дома, повредив забор и легковой автомобиль, второй дрон взорвался в воздухе, из-за чего пострадали остекление жилого дома, три автомобиля и линия электропередачи.
В селе Стрелецкое беспилотник повредил кровлю и остекление частного дома, а в селе Лозовое от удара дрона пострадали навес и трактор. В селе Бессоновка вследствие детонации FPV-дрона выбиты окна, повреждены фасад здания и забор. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа повреждена линия электропередачи, жители двух улиц временно остались без света, восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.
В Волоконовском районе, в селе Верхние Лубянки, FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль – выбиты стекла, повреждена кабина, второй дрон ударил по ГАЗели, транспортное средство также повреждено. В Волчьей Александровке после атаки дрона загорелись ГАЗель и частный дом, пожар потушен, еще два автомобиля также получили повреждения. В селе Стригуны Борисовского района дрон сдетонировал во дворе дома – пострадала кровля, перебита линия электропередачи.
В хуторе Ржавец Шебекинского округа беспилотник взорвался на стоянке предприятия, повреждены два грузовых автомобиля. В селе Новая Таволжанка на территории предприятия в результате атаки FPV-дрона загорелись два здания, пожарные ликвидировали возгорание, поврежден автомобиль. В селе Вознесеновка пожарные потушили загоревшуюся кровлю частного дома после атаки БПЛА, второй дрон повредил две машины у коммерческого объекта.
В городе Валуйки FPV-дрон повредил грузовой автомобиль. В районе села Пристень Валуйского округа от удара дрона был уничтожен огнем работающий в поле КамАЗ. Власти уточняют информацию о последствиях атак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате атаки украинского беспилотника в районе села Доброе Шебекинского округа пострадали два мирных жителя. Дроны ВСУ регулярно повреждают дома и автомобили в Белгородской области.