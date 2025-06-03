Дроны ВСУ повредили дома и автомобили в Белгородской области

Tекст: Евгения Караваева

Над Белгородским районом системы ПВО сбили вражеские беспилотники, но обломки повредили коммерческий объект в Белгороде, частный дом в поселке Дубовое, два автомобиля в Майском, а также частные дома и заборы в Таврово. В селе Шагаровка повреждена надворная постройка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение, в результате чего пострадали кровля и остекление. В городе Шебекино от удара FPV-дрона повреждена крыша частного дома, второй дрон попал в производственное предприятие – пробита кровля здания цеха.

Также в селе Первое Цепляево Шебекинского округа от детонации дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, работавшие в поле. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия.

В Краснояружском районе в селе Теребрено из-за удара FPV-дрона загорелся частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома, были выбиты окна, посечен фасад, забор и автомобиль. Еще один беспилотник взорвался на дороге, повредив забор дома. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за удара снаряда ВСУ по жилому дому в Белгородской области погибла женщина и получил контузию ребенок. В районе села Доброе во время атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя.