Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.13 комментариев
Дроны ВСУ повредили дома и автомобили в Белгородской области
В результате атак украинских беспилотников зафиксированы повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры в нескольких населенных пунктах Белгородской области.
Над Белгородским районом системы ПВО сбили вражеские беспилотники, но обломки повредили коммерческий объект в Белгороде, частный дом в поселке Дубовое, два автомобиля в Майском, а также частные дома и заборы в Таврово. В селе Шагаровка повреждена надворная постройка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение, в результате чего пострадали кровля и остекление. В городе Шебекино от удара FPV-дрона повреждена крыша частного дома, второй дрон попал в производственное предприятие – пробита кровля здания цеха.
Также в селе Первое Цепляево Шебекинского округа от детонации дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, работавшие в поле. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия.
В Краснояружском районе в селе Теребрено из-за удара FPV-дрона загорелся частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома, были выбиты окна, посечен фасад, забор и автомобиль. Еще один беспилотник взорвался на дороге, повредив забор дома. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за удара снаряда ВСУ по жилому дому в Белгородской области погибла женщина и получил контузию ребенок. В районе села Доброе во время атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя.