Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.0 комментариев
Bloomberg сообщил об угасании интереса к «отмене» российских артистов
Bloomberg сообщил о прекращении массовых протестов против российских артистов в Европе
Российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих, что отражает ослабление интереса к «отмене» российских артистов в Европе, отмечает Bloomberg.
Нетребко впервые с сентября 2023 года выступила в Берлине, причем ее приезд сопровождался куда менее масштабными протестами, чем ранее, сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что у здания Берлинской государственной оперы в четверг собралось всего около 30 протестующих, тогда как в прошлый раз их было 150, а ранее собирали и десятки тысяч подписей под петициями против выступлений певицы.
Протестующие активисты признали, что «аппетит к отмене российских артистов угасает».
Бывший художественный директор оперы Маттиас Шульц заявил: «Ситуация значительно нормализовалась».
Это первое выступление Нетребко в Берлине с осени прошлого года, а в течение 2024 года певица также планирует выйти на сцену в Лондоне и Цюрихе – впервые с начала спецоперации на Украине.
В материале подчеркивается, что сейчас Нетребко снова выступает практически во всех крупнейших операх Европы, кроме Мюнхена. После начала спецоперации на Украине певица столкнулась с отменой концертов и разрывом контрактов, зачастую под давлением проукраинских активистов и дипломатов. Однако Берлинская государственная опера возобновила сотрудничество с Нетребко в сентябре 2023 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 мая перед началом выступления Анны Нетребко в Словацком национальном театре несколько десятков человек устроили акцию протеста.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в прошлом году заявил, что Анну Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза. До этого концерт Нетребко отменили в Швейцарии из-за конференции по Украине.