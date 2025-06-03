Минфин одобрил 4,5 трлн рублей на космический нацпроект

  • Новость часаВ Крыму заявили о вражеской активности у побережья полуострова
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    Погибшие солдаты ВСУ потратят военный бюджет Украины
    НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    Банк России объяснил отказ от создания резерва криптовалют
    СК квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракты
    Движение по Крымскому мосту восстановили
    Названы сроки открытия пляжей Анапы и Темрюка
    Минпромторг объявил о продолжении падения продаж новых автомобилей в России
    Активы издателя «Мир танков» в России «Леста» обратили в доход государства
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.

    13 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

    24 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    26 комментариев
    3 июня 2025, 19:28 • Новости дня

    Минфин одобрил 4,5 трлн рублей на космический нацпроект

    Минфин утвердил финансирование нацпроекта по освоению космоса в 4,5 трлн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о выделении крупной суммы позволит включить в нацпроект направления космической науки и атомной энергетики.

    Минфин РФ одобрил выделение 4,5 трлн рублей на реализацию нацпроекта по освоению космоса, передает ТАСС. О решении сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

    «Запрошено 4,5 триллиона, это одобрено Минфином, поэтому здесь у нас проблем нет», – заявил Баканов.

    Он уточнил, что Минфин пошел навстречу Роскосмосу, и в финансирование дополнительно были включены федеральный проект по космическому атому, а также направления по развитию космической науки. Кроме того, средства были проиндексированы по годам.

    Таким образом, необходимые ресурсы для нацпроекта по освоению космоса, включая новые приоритетные направления, получены, подчеркнул Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует построить собственную орбитальную станцию после завершения проекта МКС. Дмитрий Баканов возглавил Роскосмос, сменив Юрия Борисова, при котором сохранялась высокая надежность ракетных пусков. Ядерная энергетика должна стать ключевым преимуществом России в реализации космических программ ближайших десятилетий.

    2 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущий Владимир Соловьев резко осудил действия срочников, снимавших на телефоны атаки украинских дронов на военные аэродромы.

    Владимир Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1» отметил, что закон не позволяет расстрелять военного, который снимал атаку дронов ВСУ на российский военный аэродромы По его словам, такие военнослужащие являются предателями Родины и действуют в интересах противника. Соловьев отметил, что у срочников не должно быть при себе гаджетов в части.

    «А можно расстрелять этого срочника? <...> Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», – заявил он в эфире.

    Ранее Министерство обороны сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные. Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

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    2 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Белый дом заявил о позиции Трампа по ударам Украины

    Стало известно о призыве Трампа прекратить конфликт из-за ударов Украины

    Белый дом заявил о позиции Трампа по ударам Украины
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Дональд Трамп высказал убеждение, что военный конфликт необходимо завершить после ударов ВСУ по российским авиабазам.

    Реакция президента США Дональда Трампа на удары Украины по базам авиации России заключается в необходимости прекратить военный конфликт, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге подчеркнула: «Реакция заключается в том, что эту войну нужно прекратить».

    Ответ Ливитт прозвучал в контексте обсуждения реакции Вашингтона на действия Киева. В Белом доме таким образом выразили позицию, что дальнейшая эскалация конфликта не отвечает интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах.

    Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что власти США считают необходимым завершить переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине как можно скорее.

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    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел, подчеркнув, что Киев требует полного и безусловного прекращения огня по всей линии фронта.

    Издание «Страна» пишет, что Владимир Зеленский отверг инициативу России о временном прекращении огня на отдельных участках линии соприкосновения. Предложение рассматривалось во время второго раунда переговоров в Стамбуле, передает Lenta.Ru.

    Зеленский жестко высказался в адрес российской делегации, подчеркнув, что Киев настаивает только на полном и безусловном прекращении огня.

    «Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат», – добавил глава киевского режима.

    Ранее переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле завершились договоренностями о масштабном обмене пленными – не менее 1 тыс. человек. Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».

    Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших. Россия также предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

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    3 июня 2025, 10:01 • Новости дня
    Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

    Bloomberg: Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

    Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британское правительство намерено судиться с Романом Абрамовичем из-за замороженных миллиардов от продажи футбольного клуба «Челси», местные влсти хотят передать эти средства для «гуманитарных нужд на Украине».

    Правительство Великобритании рассматривает возможность подать в суд на Романа Абрамовича с целью добиться передачи 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь на Украине, сообщает Bloomberg.

    В совместном заявлении министр финансов Рэйчел Ривз и глава МИД Дэвид Ламми отметили: «Мы полностью готовы обратиться в суд, чтобы гарантировать, что пострадавшие на Украине смогут получить эти средства как можно скорее».

    Сделка по продаже «Челси» состоялась в мае 2022 года после того, как Абрамович попал под санкции Британии и ЕС. Вырученные средства были заморожены на британском счету и не могут быть использованы без лицензии Управления по финансовым санкциям. По словам властей, согласовать с Абрамовичем передачу денег на гуманитарные цели не удалось.

    Как пишет издание, Абрамович предлагал создать благотворительный фонд, который занялся бы распределением средств в пользу пострадавших от конфликта на Украине. Для создания фонда власти выделили 200 тыс. фунтов на юридические и административные расходы, однако договоренность о передаче всей суммы до сих пор не достигнута.

    Вопрос использования активов, находящихся под санкциями, остается юридически сложным. Британия взаимодействует с Еврокомиссией и властями Португалии для соблюдения санкционного режима и решения вопроса о распределении средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства от продажи футбольного клуба «Челси», ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу, могут быть заморожены на неопределенный срок из-за разногласий по правам собственности.

    Клубу «Челси» пригрозили снятием очков за финансовые нарушения, допущенные при Абрамовиче.

    Ранее Абрамович уже отказался переводить средства от продажи «Челси» на Украину.

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    3 июня 2025, 01:57 • Новости дня
    Россия не позволила Бербок обойтись без голосования в ГА ООН

    Россия не позволила назначить Бербок председателем сессии ГА ООН без голосования

    Россия не позволила Бербок обойтись без голосования в ГА ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Голосование по кандидатуре экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН прошло по запросу России, сообщил источник во всемирной организации.

    «Голосование запросила Российская Федерация», – сообщил источник ТАСС.

    Бербок была единственным кандидатом на эту должность. Ожидалось, что она будет утверждена путем аккламации.

    В результате проведенного тайного голосования Бербок получила поддержку 167 государств. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский пояснил, что некоторые члены Генассамблеи пытались оспорить выдвижение Бербок. Семь голосов были отданы ранее предложенному Германией кандидату Хельге Шмид.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН проголосовала за избрание Бербок председателем 80-й сессии. Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком» в адрес ООН.

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    3 июня 2025, 10:59 • Новости дня
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на военные аэродромы и подрыв мостов в России.

    Медведев выразил мнение, что переживать из-за ситуации на Украине – естественная реакция, однако возмездие неизбежно, По его словам, российская армия активно наступает и продолжит наступление, а все необходимые объекты и силы противника будут уничтожены.

    «Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, – исчезнут», – написал Медведев в Telegram-канале.

    Он отметил, что переговоры в Стамбуле необходимы не для компромиссов, а для скорейшей победы России и полного уничтожения неонацистской власти.

    Также политик указал, что опубликованный накануне российский меморандум отражает именно эту позицию Москвы.

    Ранее украинский чиновник отметил, что атаки по российским аэродромам могут повлиять на поддержку Запада.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал СБУ организатором атак на российские аэродромы.

    Минобороны заявило, что киевский режим совершил атаки FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Эксперты назвали удар по стратегическим бомбардировщикам существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

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    2 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Обнародован полный текст меморандума России по Украине
    Обнародован полный текст меморандума России по Украине
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская делегация передала украинской стороне меморандум с вариантами прекращения огня, выводом ВСУ и условиями для будущих выборов в стране. Документ включает три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации договоренностей.

    Как передает ТАСС, российская делегация передала украинской стороне в Стамбуле меморандум по урегулированию ситуации на Украине, который содержит три раздела и 31 пункт.

    В документе приведены два варианта условий прекращения огня, включая полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Меморандум требует, чтобы отвод всех подразделений ВСУ с территории России, включая Донбасс и Новороссию, был завершен в течение 30 дней после прекращения огня. Одним из условий является признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России на международном уровне.

    Документ предполагает нейтральный статус Украины, запрет на размещение ядерного оружия, прекращение поставок западного оружия.  Также предусматриваются количественные и качественные ограничения на численность украинских вооруженных сил и их оснащение, с обязательным роспуском националистических формирований в рядах ВСУ и Нацгвардии.

    Особое внимание уделено правам русскоязычного населения – предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение всех прав и свобод русскоговорящих граждан. Одновременно меморандум требует законодательного запрета на героизацию нацизма и неонацизма, а также роспуска националистических партий и организаций.

    Предлагается полная отмена всех взаимных санкций и запретов, восстановление экономических и транспортных связей, в том числе транзита газа и сообщения с третьими странами.

    Документ также затрагивает гуманитарную сферу: в числе предложений – решение проблем перемещенных лиц, воссоединение семей и отмена ограничений в отношении Украинской православной церкви. Стороны также должны отказаться от взаимных претензий по поводу ущерба, причиненного в ходе боевых действий.

    Условия прекращения огня представлены в двух вариантах. Первый предполагает полный вывод украинских войск с указанных территорий и их отвод на безопасное расстояние от границы России. Второй вариант – так называемое «пакетное соглашение» – включает запрет на передислокацию украинских войск (кроме согласованного отвода), прекращение мобилизации, отказ от иностранной военной помощи, вывод иностранных специалистов и создание двустороннего Центра мониторинга за соблюдением режима прекращения огня.

    Кроме того, предлагается отменить военное положение на Украине, объявить дату президентских и парламентских выборов не позднее 100 дней после его отмены, а также провести взаимную амнистию и освободить удерживаемых гражданских лиц.

    Финальная часть меморандума описывает последовательность шагов: начало работы над текстом окончательного договора, объявление краткосрочного перемирия для сбора тел погибших, односторонняя передача тел украинских военных, подписание самого меморандума с конкретными сроками, установление 30-дневного режима прекращения огня и проведение выборов на Украине. После этого планируется подписание основного договора, его ратификация, утверждение в Совбезе ООН и дальнейшая реализация положений соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация пообещала дать реакцию на меморандум, переданный Россией на переговорах в Стамбуле, в течение ближайшей недели.

    Российская сторона выступила с инициативой о кратком перемирии на отдельных участках линии боевых действий для сбора тел погибших.

    В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.

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    3 июня 2025, 11:50 • Новости дня
    Рар: У Бербок полностью отсутствуют компетенции для работы в ООН

    Политолог Рар: Бербок использует трибуну ООН для сведения счетов с Россией и Китаем

    Рар: У Бербок полностью отсутствуют компетенции для работы в ООН
    @ Pamela Smith/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы занимать пост в международных институтах, Анналене Бербок нужны навыки дипломатии, умение находить консенсус и примирять политиков. Все эти компетенции у нее отсутствуют. Она может использовать трибуну ООН для сведения счетов с «врагами либерализма», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал избрание экс-главы МИД ФРГ председателем ГА ООН.

    «По правилам ООН, настала очередь Германии выдвинуть своего кандидата на должность председателя Генассамблеи. Берлин годами готовил на этот престижный пост опытного дипломата Хельгу Шмидт», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, ситуация изменилась после того, как Анналена Бербок потерпела фиаско на выборах в начале 2025 года. «Она нуждалась в "спасательном круге" для продолжение своей карьеры. Тогда партия "Зеленые" решила сменить Шмидт на Бербок», – пояснил собеседник.

    «Экс-глава МИД ФРГ лично знакома с многими мировыми лидерами. Она считает, что это поможет ей на посту председателя Генассамблеи ООН. При этом сама должность невлиятельная, и срок полномочий ограничен годом. Однако для Бербок назначение является трамплином для дальнейшей карьеры, вероятно, в международных организациях», – рассуждает политолог.

    «Но в международных институтах Бербок нужны навыки дипломатии, умение находить консенсус, знания о том, как примирять политиков. Все эти компетенции у нее полностью отсутствуют. Бывший министр одержима идеей либеральных ценностей, которые должны, по ее убеждению, в форме мессианства распространяться по всему миру, и если потребуется – силой. Она вполне может использовать трибуну ООН для сведения счетов с "врагами либерализма" – Россией и Китаем», – заключил Рар.

    Ранее экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок избрали новым председателем Генассамблеи ООН. В ее поддержку высказались 167 стран. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмидт – ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени «бунтари».

    Обычно избрание главы Генассамблеи происходит путем аккламации. Однако в случае с Бербок было проведено тайное голосование. Экс-глава МИД Германии станет пятой женщиной на посту председателя ГА и приступит к обязанностям в сентябре.

    Бербок в своей речи заявила, что 80-я сессия Генассамблеи станет «решающим моментом» для ООН, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Экс-министр заявила о готовности представлять интересы всех стран, пообещав, что «ее дверь всегда будет открыта для диалога во имя общего блага».

    О планах кабинета министров ФРГ выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя ГА ООН стало известно 18 марта. Полянский ранее раскритиковал планы Берлина. По его словам, Бербок запомнилась «оголтелой русофобией» и «весьма странными высказываниями», что, по мнению дипломата, «не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи».

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    3 июня 2025, 02:20 • Новости дня
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ход переговоров России и Украины в Стамбуле продемонстрировал отсутствие точек пересечения для урегулирования, но обе стороны заинтересованы в том, чтобы переговоры продолжились, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Сам ход переговоров в Стамбуле разительно контрастирует с внешним ажиотажем, который их предваряет и сопровождает. Каждый раз происходит разгон ничем не обоснованных ожиданий, отчасти намеренный, отчасти инстинктивный, просто потому что хочется чего-нибудь. Контакт делегаций эти ожидания сбивает, потом начинается все заново», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он подчеркнул, что ни Москва, ни Киев «не заинтересованы в том, чтобы прерывать» процесс. По словам Лукьянова, театральные жесты в таких условиях «не приветствуются» – в том числе из-за интереса бывшего президента США Дональда Трампа, который хочет видеть сам факт переговоров. Кроме того, наличие действующего канала коммуникации может стать важным, если «изменятся обстоятельства».

    Лукьянов также отметил, что несмотря на несовместимость позиций сторон, обмен меморандумами все равно полезен, так как формулировка требований «лучше, чем спекуляции». Сейчас, по его словам, точки соприкосновения отсутствуют, но обстоятельства могут измениться. «Меняться они могут прежде всего в результате боевых действий. Они продолжаются своим чередом», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Российский документ содержит три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации.

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    3 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    СК квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракты

    Следствие квалифицировало подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракты

    СК квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракты
    @ Дмитрий Радченко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате серии подрывов мостов в Брянской и Курской областях погибли семь человек, пострадали 113, включая детей. Происшествия квалифицированы как теракты, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    Факты подрывов железнодорожной инфраструктуры и мостов в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня квалифицированы как террористические акты, передает Telegram-канал СК. В результате атак сошли с рельсов пассажирский, товарный и диагностический поезда, что привело к гибели семи человек и ранениям у 113 пострадавших, среди которых есть дети.

    По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, теракты были тщательно спланированы исполнителями, действовавшими по указанию киевского режима, с целью нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

    «Террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», – заявила Петренко.

    В ходе начальных следственных действий изъяты части взрывных устройств, собраны вещественные доказательства, допрошены свидетели, потерпевшие и сотрудники ОАО «РЖД». Следствие продолжается при участии сотрудников ФСБ и МВД России для установления организаторов и исполнителей преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты обнаружили не сработавшую бомбу с примерно десятью килограммами пластиковой американской взрывчатки С-4 во время расследования подрыва железнодорожного моста под Брянском. Взрывчатку заложили за сутки до происшествия на двух участках железной дороги и опорах моста, общий вес составил четыре килограмма.

    Коментарии (8)
    3 июня 2025, 09:48 • Новости дня
    В Челябинске нашли квартиру предполагаемого участника атаки БПЛА на военные аэродромы
    В Челябинске нашли квартиру предполагаемого участника атаки БПЛА на военные аэродромы
    @ t.me/kobzevii

    Tекст: Александра Юдина

    В Челябинске нашли квартиру, где проживал возможный участник атаки беспилотника в Иркутской области.

    Местные жители опознали ранее снимавшего квартиру мужчину по фото из ориентировки и заявили, что видели его неделю назад, мужчина жил в доме, построенном в 2019 году, на 17-ом этаже, передает РИА «Новости».

    Один из жителей, покидая квартиру, рассказал, что видел этого мужчину неделю назад и уточнил, что он арендовал помещение до них. Последний раз возможного участника атаки наблюдали именно в этом доме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Артем Тимофеев, по предварительным данным, уроженец Украины, сейчас находится в розыске. Супруга Тимофеева, подозреваемого в причастности к атакам беспилотников на аэродромы России, известна как автор эротических романов под псевдонимом.

    Коментарии (8)
    3 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    Движение по Крымскому мосту временно приостановили
    Движение по Крымскому мосту временно приостановили
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Крыму автотранспорт временно остановили на Крымском мосту, о причинах ограничений не сообщили, водителей на объекте призвали соблюдать спокойствие.

    Ограничение движения автотранспорта по Крымскому мосту ввели временно, передает РИА «Новости». Информация о закрытии появилась в 15:23 мск в Telegram-канале оперативного инфоцентра, причины перекрытия не уточнили.

    Граждан, находящихся на мосту и в районе досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Власти просят внимательно следить за официальными сообщениями и планировать поездки с учетом введенных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сбили три украинских беспилотника самолетного типа утром над территорией Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов подверг резкой критике слова Владимира Зеленского о статусе Крыма и новых регионов. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после более чем трехчасовой приостановки.

    Коментарии (22)
    2 июня 2025, 20:25 • Новости дня
    Сына бывшего замглавы СБУ объявили в розыск в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    В Москве объявлен розыск сына бывшего заместителя главы СБУ после мошенничества с арендой автомобиля.

    Сына бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Владимира Сацюка объявили в розыск в Москве, передает «Лента.ру» со ссылкой на Mash.

    По информации канала, Сацюк-младший ранее занимался профессиональным футболом. Его отец известен тем, что в 2004 году был одним из подозреваемых по делу об отравлении Виктора Ющенко, который тогда баллотировался в президенты Украины.

    В апреле 2025 года мужчина арендовал автомобиль Toyota Camry, который должен был вернуть через неделю, однако этого не сделал. На протяжении месяца он обещал владельцу машины оплатить продление аренды, но недавно перестал выходить на связь. После этого арендодатель обратился в полицию, и теперь бывшего футболиста ищут столичные правоохранители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемого в атаке БПЛА в Иркутской области объявили в розыск. Суд ДНР заочно приговорил наемника-трансгендера Эштон-Чирилло к 20 годам.

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    3 июня 2025, 03:24 • Новости дня
    Украина допустила технический дефолт

    Украина не выплатила держателям госдеривативов 665 млн долларов

    Украина допустила технический дефолт
    @ NEWS.BY: новости Беларуси и мира/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти не перечислили более 665 млн долларов по госдеривативам; таким образом, Киев допустил технический дефолт по части своих обязательств, следует из данных европейской фондовой биржи Euronext.

    Согласно условиям, Украина должна была осуществить выплату держателям госдеривативов не позднее 2 июня. Сумма обязательств составляет 665 млн 453 тыс. 507 долларов и 60 центов. По состоянию на завершение суток на Euronext средства так и не поступили, что подтверждено биржевыми данными, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина и инвесторы договорились отменить кросс-дефолт между ВВП-варрантами и обычными международными облигациями.

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    3 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Стало известно о продвижении войск в районе Часова Яра
    Стало известно о продвижении войск в районе Часова Яра
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения расширили контроль над северными окраинами и центральными районами Часова Яра, заняв новые позиции в окрестностях города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска продвинулись в районе Часова Яра и внутри самого города, передает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, «западнее Григоровки и поселка Калиново Артемовского района ДНР за несколько суток наши войска продвинулись до одного километра и взяли под контроль ряд лесонасаждений».

    Марочко уточнил, что в Часовом Яре отмечено продвижение российских сил на северных окраинах и в центре города. Кроме того, в Ступочках Краматорского района ДНР основные подразделения украинских вооруженных формирований были выбиты, и сейчас ведется планомерная зачистка прилегающих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Ступочки к югу от Часова Яра начались бои. Подразделения ВС России закрепились на трех новых позициях в районе Часова Яра. Бойцы «Барс-31» уничтожили операторов БПЛА противника под Часовым Яром.

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