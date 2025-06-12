Судья признал процесс по обвинению Вайнштейна неправомерным из-за присяжных

Tекст: Ирма Каплан

Судья на повторном слушании по делу Харви Вайнштейна о сексуальных преступлениях в Нью-Йорке объявил о неправильном судебном разбирательстве по одному обвинению. Присяжные в четверг заявили, что группа не смогла прийти к соглашению о том, совершил ли бывший медиамагнат изнасилование третьей степени в связи с делом Джессики Манн, передает телеканал NBC New York.

Судебный процесс был признан неправомерным всего через день после того, как присяжные признали Вайнштейна виновным в совершении сексуального преступления первой степени.

Вайнштейн, который появился в суде в инвалидном кресле, трижды хлопнул в ладоши, когда присяжный отказался продолжать прения. Судья объявил судебное разбирательство по обвинению Харви Вайнштейна в изнасиловании неправомерным, пишет GBNews.

Во время прений в зале присяжных воцарился хаос, появились сообщения о перебранках, крике и о том, что присяжные обвиняют друг друга в хулиганстве.

Напряженность достигла критической точки, когда один присяжный, как сообщается, пригрозил другому, сказав: «Однажды я встречу тебя на улице», что вызвало серьезные опасения по поводу безопасности присяжных.

До этого Вайнштейн был признан виновным в совершении насилия в отношении бывшей ассистентки Мириам Хейли в его лофте на Манхэттене в 2006 году, но присяжные признали его невиновным в сексуальном преступлении в отношении бывшей модели Кайи Соколы.

Также присяжные не пришли к единому мнению о том, изнасиловал ли Вайнштейн начинающую актрису Джессику Манн, которая утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в гостиничном номере в 2013 году.

Напомним, в 2020 году Вайнштейна уже признавали виновным в изнасиловании и принуждении к сексу и приговаривали к 23 годам заключения. В Лос-Анджелесе он был осужден на 16 лет за аналогичные преступления в 2022 году. Вайнштейн продолжает отрицать все обвинения, заявляя, что отношения были по взаимному согласию.

Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, Харви Вайнштейна госпитализировали из тюрьмы на Манхэттене из-за ухудшения состояния здоровья и тревожных результатов анализов крови. Он болен хроническим миелоидным лейкозом, что является редкой формой рака.