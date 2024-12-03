  • Новость часаНанесен удар по военной части ВСУ с польскими наемниками в Ровненской области
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    Россия предъявила Китаю всю мощь «Силы Сибири»
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников протестов
    ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском
    Российские войска создали буферную зону из дронов в Запорожье
    НАТО отказалось обсуждать сроки приглашения Украины в альянс
    Протестующие в Тбилиси попытались обойти кордоны спецназа
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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    5 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    3 декабря 2024, 10:42 • Новости дня

    Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы

    AP: Кинопродюсера Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы для лечения

    Tекст: Мария Иванова

    Продюсера Харви Вайнштейна, страдающего хроническим миелоидным лейкозом, экстренно госпитализировали из тюрьмы на Манхэттене из-за тревожных результатов анализа крови и нехватки медицинской помощи.

    Кинопродюсер Вайнштейн был экстренно госпитализирован из тюрьмы в Нью-Йорке из-за нехватки надлежащей медицинской помощи, передает Associated Press. Адвокат Вайнштейна Имран Ансари сообщил, что продюсер был направлен в больницу Бельвью на Манхэттене для срочного лечения после тревожных результатов анализа крови, передает ТАСС.

    Госпитализация произошла спустя менее недели после подачи Вайнштейном иска против исправительного учреждения из-за некачественного медицинского обслуживания.

    В адвокатском заявлении подчеркивается, что Вайнштейн останется в больнице до стабилизации состояния. Имран Ансари отметил, что лишение медицинской помощи в тюрьме является не только врачебной халатностью, но и нарушением конституционных прав. Представитель департамента исправительных учреждений Нью-Йорка отказался от комментариев по данной ситуации.

    Харви Вайнштейн, известный благодаря фильмам «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир» и «Город грехов», в 2020 году был осужден на 23 года за преступления на сексуальной почве. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет по делу об изнасиловании. В апреле этого года суд в Нью-Йорке отменил первоначальный приговор после апелляции защиты, однако Вайнштейн остается за решеткой в связи с калифорнийским приговором, который он также оспаривает.

    Напомним, продюсер подал иск против системы здравоохранения Нью-Йорка, обвинив в ненадлежащем медицинском обслуживании и антисанитарных условиях в тюремной больнице.

    В октябре врачи поставили Харви Вайнштейну диагноз редкой формы рака костного мозга – хронический миелолейкоз, лечение он проходит в тюремной больнице.

    Ранее Вайнштейн был срочно госпитализирован из нью-йоркской тюрьмы на острове Райкерс в больницу «Бельвью» после жалоб на боли в груди.

    2 декабря 2024, 19:46 • Новости дня
    Ганчев: ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области
    Ганчев: ВС России начали наступление на трех направлениях в Харьковской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска активизировали наступление в Харьковской области на трех ключевых направлениях, включая Купянское, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    «У нас наступление ведут на нескольких направлениях: частично Купянское направление, сейчас уже развивается наступление и на Боровском направлении, это Изюмский район, и третий участок фронта – северная часть Волчанска и Липцы», – цитирует Ганчева ТАСС.

    Он отметил, что ВС России добились успеха на Купянском направлении, в частности, в районе Колесниковки и Кругляковки. Ведутся зачистки в районе Глушковки.

    Ранее Ганчев сообщал, что в Харьковской области в районе населенного пункта Зеленый Гай активизировались боестолкновения.

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    2 декабря 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин пошутил о пересчете голосов на выборах в Румынии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в шутливой форме прокомментировал выборы в Румынии, отметив, что один из кандидатов не устроил власти, и было решено пересчитать голоса.

    «В Румынии проходит (второй тур выборов)... Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», – сказал Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых, сообщает РИА «Новости».

    В четверг Конституционный суд Румынии начал рассматривать ходатайство об отмене первого тура президентских выборов. Это ходатайство подал председатель Национальной консервативной партии Кристиан Терхеш, занявший девятое место. Он утверждает, что была осуществлена предвыборная пропаганда в пользу Елены Ласкони, и использовались боты для призыва голосовать за нее.

    Первый тур выборов прошел 24 ноября, и победу в нем одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, заняла второе место с 19,18% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль отверг обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии, заявив о необоснованности подобных утверждений. Ранее сообщалось, что румыны проголосовали за кандидата, который придерживается критической позиции по отношению к НАТО и Украине, что было воспринято как политическая пощечина. Кроме того, в первом туре президентских выборов в Румынии победил независимый кандидат, что стало неожиданным результатом для многих наблюдателей.

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    2 декабря 2024, 20:20 • Видео
    Детская революция в Грузии

    Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

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    2 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной

    Помощник Путина Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной

    Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский выразил надежду на мирные переговоры с Украиной при Дональде Трампе и раскрыл, что весной 2022 года был подготовлен проект мирного соглашения на двадцать страниц.

    Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной, передает РБК. Он выразил надежду, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет стремиться к сохранению мира. Мединский подчеркнул, что в 2022 году Россия и Украина были близки к подписанию договора об урегулировании конфликта.

    «Мы надеемся, что новая администрация подойдет к этому вопросу с желанием сохранить мир на планете, а не разжигать войну, подталкивая Украину к самоуничтожению», – заявил он.

    Мединский сообщил, что проект мирного соглашения был практически готов весной 2022 года: «Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку».

    Переговоры начались вскоре после начала военной операции в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько – в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации встретились в Стамбуле. Однако в мае российский МИД и офис украинского президента сообщили о приостановке переговоров.

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    2 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    Элтон Джон потерял зрение

    Элтон Джон сообщил о потере зрения

    Элтон Джон потерял зрение
    @ Greg Allen/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певец и композитор Элтон Джон во время премьеры мюзикла «Дьявол носит Prada» в Лондоне сообщил о потере зрения, отметив, что теперь ему сложно наслаждаться визуальной частью своих работ.

    На премьере мюзикла, для которого Элтон Джон написал музыку, он поделился новостью о потере зрения. Как сообщает Sky News, 77-летний музыкант отметил, что это лишает его возможности видеть постановку, но он по-прежнему находит радость в прослушивании ее музыки, передает ТАСС.

    «У меня не было возможности побывать на многих предварительных просмотрах, потому что, как вы знаете, я потерял зрение», – сказал Элтон Джон. Однако он добавил, что, хотя не может видеть шоу, ему нравится его слушать.

    В сентябре стало известно, что Элтон Джон частично ослеп в результате тяжелой глазной инфекции. Напомним, в июле 2023 года Элтон Джон завершил прощальное турне, которое продлилось с перерывами пять лет.

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    2 декабря 2024, 20:19 • Новости дня
    Опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Опубликован план посланника Трампа Келлога по урегулированию конфликта на Украине

    Опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    План посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, написанный в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем, стал доступен общественности, его опубликовал OSW Report.

    Документ был подготовлен в апреле 2024 года и содержит пять пунктов по стабилизации отношений между Россией и Украиной, пишет OSW Report, передает «Газета.Ru».

    Первым пунктом предложено прекратить изоляцию России и наладить контакты с президентом Владимиром Путиным. Второй пункт касается оказания давления на Москву и Киев для начала переговоров.

    Третий пункт предусматривает некоторые уступки России. В частности, предлагается на 10 лет отказаться от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО и сохранить за Москвой ранее занятые территории. В случае заключения мира, приемлемого для Украины, США готовы постепенно отменить санкции и нормализовать отношения с Россией.

    Четвертый пункт плана предлагает дать Украине двусторонние гарантии безопасности и продолжать военную поддержку, разрешая при этом Киеву официально не признавать контроль России над территориями, но запрещая силовое решение.

    Пятый пункт предполагает прекращение военной помощи Киеву в случае отказа от мирных переговоров.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов. Американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что план Келлога не устроит ни Россию, ни Украину.

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    2 декабря 2024, 17:05 • Новости дня
    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте

    WP: Нехватка солдат у ВСУ повлияет на исход конфликта

    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители американской администрации полагают, что недостаток личного состава в украинской армии может повлиять на исход конфликта на Украине, сообщили источники Washington Post.

    Неназванные источники из администрации действующего президента США Джо Байдена сообщили Washington Post, что разрыв в численности мобилизованных военных между Киевом и Москвой становится критически важным фактором, передает ТАСС.

    По их мнению, недостаток личного состава и медленная мобилизация новых солдат у украинской армии могут серьезно ослабить ее позиции в долгосрочной перспективе. Они отмечают, что украинские войска изнурены и нуждаются в кадровом пополнении для эффективного противостояния.

    По словам источников, Киев сталкивается с трудностями не только в мобилизации, но и в подготовке новых военных кадров.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости усовершенствования подготовки младшего офицерского состава. Он признал, что нынешний уровень подготовки младшего офицерского состава недостаточен.

    Депутат Верховной рады Галина Янченко отмечала, что бойцы ВСУ, находящиеся на фронте, испытывают усталость из-за недостатка личного состава в бригадах, которые укомплектованы всего на 40–60%.

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    2 декабря 2024, 15:52 • Новости дня
    Эмигрировавшие пять и более лет назад топ- и мидл-менеджеры начали искать работу в России

    Хэдхантер: В Россию захотели вернуться давно работавшие за рубежом топ- и мидл-менеджеры

    Эмигрировавшие пять и более лет назад топ- и мидл-менеджеры начали искать работу в России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Россию хотят вернуться эмигрировавшие от пяти до 15 лет назад топ- и мидл-менеджеры из-за ситуации, сложившейся за рубежом, заявила известный хэдхантер Алена Владимирская.

    По словам специалиста, запросы на поиск работы в России поступают из США, Германии, Франции, Сингапура и Китая. При этом запросов совсем нет из Северной Европы и Испании. Кандидаты, подыскивающие работу в РФ, специализируются на маркетинге, управлении и разработке стратегии в крупной компании.

    Как отметила в своем Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской в России) Владимирская, соискатели называют в качестве причин возвращения в Россию негативную ситуацию, сложившуюся за рубежом. В частности, речь идет про сокращения и отсутствие перспектив роста.

    Владимирская добавила, что опыт работы в Европе российскими компаниями сейчас не рассматривается как преимущество, то есть такие сотрудники не смогут устроиться на высокую должность в России по «зеленому» коридору, минуя все этапы отбора. Это связано с несколькими причинами: оторванность от российского рынка, высокие требования к зарплате и отложенный выход на работу.

    На претензии кандидатов о том, что в России существует дефицит кадров, Владимирская отвечает, что дефицит существует по позициям инженеров и рабочих, а не управленцев.

    В то же время тем соискателям, кто решил вернуться в Россию после двух-трех лет жизни в другой стране, найти работу на родине проще. 

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    2 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников протестов
    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников протестов
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Руководитель патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе заявил о 400 экстремистах, атаковавших стражей порядка на проспекте Руставели в понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он сообщил журналистам, что спецназ «применил пропорциональную силу» вскоре после начала акции, так как она «уже превратилась в насильственную».

    По его словам, «группы общей численностью примерно в 400 человек» сразу же агрессивно начали забрасывать полицию различными железными предметами, пиротехникой и перешли к насилию.

    Сирадзе сообщил, что среди стражей порядка есть пострадавшие, не уточнив их численность. Ранее на акциях, начавшихся 28 ноября, пострадали 113 полицейских.

    В прямом эфире различных телеканалов Грузии было видно, как агрессивные группы молодежи, в основном в масках, бросали в полицию «коктейли Молотова», бутылки, иные предметы. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ. Начались задержания. Несколько десятков митингующих остаются на проспекте Руставели у Оперного театра и готовятся возвести баррикады. Спецназ остается несколько поодаль.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



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    2 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины

    Немецкий политолог Рар: Шольц притащил чемодан в Киев ради рейтингов в Германии

    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии идет предвыборная кампания. И Олаф Шольц, который привык позиционировать себя как «своего» политика, пытается предстать деловым «рубахой-парнем». Впрочем, в серебристом чемодане могут быть какие-то важные документы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Обычно Шольц любит показывать себя народу простым и деловым человеком. Для этой демонстрации он часто таскает с собой старый, потрепанный портфель. Ведь люди должны видеть, что он «свой» политик», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Однако сейчас в Германии стартовала предвыборная кампания. «Рейтинги канцлера резко взлетели. И по чемодану немцам предстоит оценить его работу. Вот он – деловой «рубаха-парень», – продолжил собеседник.

    По словам аналитика, таким образом Шольц также может пытаться показать, что Берлин намерен и дальше помогать Киеву. «Например, большими деньгами. Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с Владимиром Зеленским», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

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    2 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Создателя наркомагазина Hydra приговорили к пожизненному заключению

    Московский суд приговорил основателя наркоплащадки Hydra Моисеева к пожизненному сроку заключения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский областной суд приговорил лидера онлайн-площадки по торговле наркотиками Hydra Станислава Моисеева к пожизненному сроку заключения, а его соучастников к лишению свободы от восьми до двадцати трех лет с крупными штрафами.

    Московский областной суд вынес решение по делу о крупной банде наркодилеров, сообщает РИА «Новости». Организатор преступной онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra Станислав Моисеев получил пожизненное заключение и штраф в размере 4 млн рублей. Его пятнадцать соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от восьми до 23 лет и обязаны выплатить штрафы на общую сумму 16 млн рублей.

    Суд установил, что с 2015 по октябрь 2018 года участники банды торговали наркотиками в России и Белоруссии, используя бесконтактный способ через тайники-закладки. В ходе ликвидации их деятельности правоохранительные органы изъяли почти 1 тонну наркотических и психотропных веществ.

    Приговоренные признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и покушении на их незаконный сбыт. Им предстоит отбывать наказание в исправительных колониях особого и строгого режимов. Также в доход государства конфискованы транспортные средства, земельные участки и недвижимое имущество осужденных. Приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму, которая, как сообщалось, принадлежала украинской стороне, а также под Мариуполем обнаружили лабораторию с «боевыми» наркотиками украинских националистов, которую СБУ использовала для распространения наркотиков на территории России и, наконец, удалось раскрыть принцип работы нарколабораторий СБУ в России, который основывался на привлечении местных жителей к производству и сбыту наркотиков.

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    2 декабря 2024, 11:33 • Новости дня
    Япония подтвердила претензии на четыре курильских острова

    Премьер Японии подтвердил претензии на четыре острова южной части Курил

    Япония подтвердила претензии на четыре курильских острова
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в парламенте подтвердил, что Япония претендует на четыре острова южной части Курил, подчеркнув, что это является базовой позицией страны в переговорах с Россией о мирном договоре.

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил претензии Японии на Южные Курилы, сообщает ТАСС. Он заявил в парламенте, что эти претензии остаются предметом переговоров о мирном договоре с Россией.

    Исиба отметил, что нынешняя позиция Японии основана на всех ранее достигнутых договоренностях и соглашениях, в том числе по итогам встречи в Сингапуре в 2018 году между президентом РФ Владимиром Путиным и бывшим премьером Японии Синдзо Абэ.

    Он вновь подчеркнул, что Россия якобы несет вину за прекращение диалога по этой проблеме. Он добавил, что японское правительство продолжит добиваться решения территориального вопроса и заключения мирного договора, несмотря на текущие сложности в отношениях между странами.

    Мирный договор между Японией и Россией остается недостигнутым с окончания Второй мировой войны из-за разногласий по правам на южную часть Курил. После войны весь архипелаг вошел в состав СССР. Москва подчеркивает, что российский суверенитет над Курилами не подлежит сомнению. В 1956 году СССР выразил готовность передать Японии Шикотан и несколько мелких островов после подписания мирного договора.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, а под решением «территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отметил, что Москва не может обсуждать мирный договор с Токио из-за солидарности Японии с недружественными действиями Запада.

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    2 декабря 2024, 14:53 • Новости дня
    Петросян решил через суд выписать дочь из квартиры

    Петросян потребовал через суд выписать дочь от первого брака Викторину из московской квартиры

    Петросян решил через суд выписать дочь из квартиры
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Юморист Евгений Петросян обратился в суд с иском против своей дочери от первого брака Викторины, он требует снять ее с регистрационного учета в квартире.

    Известный юморист Евгений Петросян подал иск к своей дочери от первого брака Викторине с требованием признать ее утратившей право на пользование квартирой и снять с регистрационного учета. Информация о подаче иска была зарегистрирована 12 ноября, однако 25 ноября иск оставили без движения, передает РИА «Новости».

    Истцу предоставили время на устранение недостатков в иске, после чего он сможет вновь обратиться в суд, передает «Газета.Ru».

    Викторина Петросян, родившаяся в 1968 году в браке комика с балериной Беллой Кригер, на данный момент проживает в США и занимается бизнесом. В октябре 2022 года жена Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что Викторина не поддерживает связь ни с ней, ни с Петросяном.

    Ранее 16 ноября 2018 года брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко расторгнул суд после 32 лет совместной жизни, при этом супруги продолжили делить имущество, оцененное в 1,5 млрд рублей.

    В семье Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой на свет появилась дочь.

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    2 декабря 2024, 20:55 • Новости дня
    Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Полянский: Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заблокировала предложенный США план работы Совбеза ООН на декабрь из-за отказа исключить заседание по Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Он сообщил, что Россия заблокировала проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь, передает ТАСС. Причиной стало нежелание США исключить заседание по Украине из предложенной программы.

    Полянский пояснил, что США и Британия отказались изменять программу, несмотря на предсказуемую позицию России. «Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», – отметил он.

    По словам дипломата, в этом случае сказалось либо «американское упрямство», либо «англосаксонская солидарность», но результат остался прежним. Полянский подчеркнул, что Россия была четко прозрачной в своих намерениях с самого начала процесса согласования программы.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с критикой Совета Безопасности ООН, заявив, что он устарел в его нынешнем формате и часто оказывается парализованным.

    Коментарии (3)
    2 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Известная российская актриса рассказала о своей встрече с НЛО

    Актриса Муцениеце рассказала о встрече с НЛО на курорте в Греции

    Известная российская актриса рассказала о своей встрече с НЛО
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Актриса Агата Муцениеце заявила, что видела НЛО на отдыхе в Греции, когда присутствовала на детской дискотеке.

    Муцениеце поделилась своими впечатлениями о встрече с неопознанным летающим объектом (НЛО) во время отдыха в Греции с экс-супругом Павлом Прилучным, сообщает «Пятый канал».

    Муцениеце рассказала, что инцидент произошел во время детской дискотеки, где не употреблялись спиртные напитки. Она обратила внимание на большое светящееся пятно, которое быстро пролетело вдоль горизонта моря и исчезло.

    «Слева от меня был горизонт моря. В какой-то момент я повернула голову и увидела такое большое и светящееся пятно. Оно плыло вдоль горизонта, пролетело быстро и исчезло. Паша (экс-супруг артистки Павел Прилучный – прим. »Ленты.ру«) тоже видел это, но теперь вряд ли признается», – сообщила актриса.

    Инцидент оставил у нее яркие впечатления и воспоминания.

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    3 декабря 2024, 08:19 • Новости дня
    ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском
    ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы прорвали оборону ВСУ у Купянска и установили огневой контроль над двумя километрами ключевой трассы Двуречная – Купянск, что подтолкнуло Украину перебросить дополнительные войска в этот регион.

    Российские силы прорвали оборону украинских войск в районе Купянска и взяли под огневой контроль участок трассы Двуречная – Купянск, передает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения смогли прорвать оборонительную линию украинских войск северо-западнее Мясютовки, заняв более выгодные позиции.

    Прорыв позволил российским военным установить огневой контроль над примерно двумя километрами важной трассы, которой активно пользовались украинские силы. Марочко подчеркнул, что трасса Двуречная – Купянск имеет значительное логистическое значение для украинской армии.

    Украинские войска пытаются вернуть контроль над этим участком, предпринимая усилия по переброске дополнительных сил и средств. Для этого Киев направил подкрепления в районы населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка вооруженных сил Украины под Купянском окружена огнем, заблокированы восемь оккупированных населенных пунктов, включая Сеньково. Российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском. Группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении.

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