AP: Кинопродюсера Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы для лечения

Tекст: Мария Иванова

Кинопродюсер Вайнштейн был экстренно госпитализирован из тюрьмы в Нью-Йорке из-за нехватки надлежащей медицинской помощи, передает Associated Press. Адвокат Вайнштейна Имран Ансари сообщил, что продюсер был направлен в больницу Бельвью на Манхэттене для срочного лечения после тревожных результатов анализа крови, передает ТАСС.

Госпитализация произошла спустя менее недели после подачи Вайнштейном иска против исправительного учреждения из-за некачественного медицинского обслуживания.

В адвокатском заявлении подчеркивается, что Вайнштейн останется в больнице до стабилизации состояния. Имран Ансари отметил, что лишение медицинской помощи в тюрьме является не только врачебной халатностью, но и нарушением конституционных прав. Представитель департамента исправительных учреждений Нью-Йорка отказался от комментариев по данной ситуации.

Харви Вайнштейн, известный благодаря фильмам «Английский пациент», «Влюбленный Шекспир» и «Город грехов», в 2020 году был осужден на 23 года за преступления на сексуальной почве. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет по делу об изнасиловании. В апреле этого года суд в Нью-Йорке отменил первоначальный приговор после апелляции защиты, однако Вайнштейн остается за решеткой в связи с калифорнийским приговором, который он также оспаривает.

Напомним, продюсер подал иск против системы здравоохранения Нью-Йорка, обвинив в ненадлежащем медицинском обслуживании и антисанитарных условиях в тюремной больнице.



В октябре врачи поставили Харви Вайнштейну диагноз редкой формы рака костного мозга – хронический миелолейкоз, лечение он проходит в тюремной больнице.

Ранее Вайнштейн был срочно госпитализирован из нью-йоркской тюрьмы на острове Райкерс в больницу «Бельвью» после жалоб на боли в груди.