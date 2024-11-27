Вайнштейн подал в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка

Продюсер Харви Вайнштейн обвинил Нью-Йорк в ненадлежащей медицинской помощи в тюрьме

Tекст: Мария Иванова

Скандально известный кинопродюсер Харви Вайнштейн, которому в октябре диагностировали хронический миелолейкоз, подал иск против системы здравоохранения Нью-Йорка за медицинскую халатность, передает Associated Press. Он утверждает, что получил ненадлежащую медицинскую помощь в антисанитарных условиях в тюремной больнице на острове Райкерс, передает РИА «Новости».

Адвокаты Вайнштейна заявили, что халатность проявляется в плохом обслуживании, низкой температуре в помещении и отсутствии чистой одежды.

«Когда я в последний раз навещал его, то обнаружил на его тюремной одежде брызги крови, возможно, от капельниц, одежду не стирали неделями», – заявил адвокат Имран Ансари, сравнивая условия с «гулагом».

Вайнштейн неоднократно госпитализировался из-за проблем со здоровьем, включая диабет, высокое давление и спинальный стеноз. В июле он находился в больнице для лечения множества патологий, тогда же у него был обнаружен COVID-19. В сентябре Вайнштейна экстренно госпитализировали для операции на сердце.

В 2020 году суд Нью-Йорка признал Вайнштейна виновным по делу об изнасиловании, приговорив к 23 годам заключения. Однако в апреле 2024 года апелляционный суд отменил приговор и рекомендовал новое разбирательство. Прокуратура Манхэттена ведет расследование новых показаний, которые могут привести к новому процессу против Вайнштейна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вайнштейну поставили диагноз редкой формы рака костного мозга – хронический миелолейкоз, и лечение он проходит в тюремной больнице. Ранее Вайнштейн был срочно госпитализирован из нью-йоркской тюрьмы на острове Райкерс в больницу «Бельвью» после жалоб на боли в груди, где ему предстоит операция на сердце.