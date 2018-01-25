Минфин предложил наказывать за биткоины как за финансовые пирамиды

Министерство финансов в скором времени представит законопроект, вводящий ответственность за использование денежных суррогатов аналогично санкциям за финансовые пирамиды, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он добавил, что законопроект о денежных суррогатах будет опубликован в ближайшее время, передает ТАСС.

В настоящее время ведомство завершает разработку законопроекта, который определит в законодательстве понятие «денежные суррогаты» и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа. В Минфине уверены, что такие меры защитят рубль в качестве единого законного средства платежа в России.

Кроме того, Минфин подготовит отдельный законопроект, который будет регулировать взимание налогов при операциях с криптовалютами.

«Сейчас этот вопрос в законодательстве не определен. И объективно, это большая проблема, которая будет прорабатываться, конечно. То есть когда будет принят закон (о регулировании цифровых активов), то ее решить будет проще. Будут хоть какие-то рамки законодательные, чтобы определить в Налоговом кодексе. Сейчас идет согласование закона, он еще не до конца согласован. И, по идее, это будет закон-спутник», – сказал замминистра финансов Илья Трунин.

Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории России не предполагается, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в четверг Минфин представил законопроект «О цифровых финансовых активах», в рамках которого предложил разрешить физлицам совершать сделки с криптовалютами только на биржах.

В Минфине также отметили, что сделки с криптовалютами уже получили широкое распространение, их запрет только создаст условия для использования криптовалют нелегальным бизнесом и финансирования терроризма.