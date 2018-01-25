Минфин разработал законопроект о криптовалютах

Минфин представил законопроект «О цифровых финансовых активах», в рамках которого предложил разрешить физлицам совершать сделки с криптовалютами только на биржах.

«Сделки по обмену цифровых финансовых активов лицами, не являющимися ... квалифицированными инвесторами, осуществляются только путем зачисления или списания цифровых финансовых активов со специального счета, открываемого оператором обмена цифровых финансовых активов, являющимся владельцем цифрового кошелька», - указывается в законопроекте на сайте ведомства.

При этом порядок открытия и ведения указанных специальных счетов устанавливается Банком России, отмечается в документе.

Предложенный Минфином законопроект определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок совершения на территории России сделок с криптовалютой: они могут совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным требованиям. По мнению разработчиков, это «позволит существенно снизить риски мошенничества, а также будет способствовать созданию прозрачного налогового режима для операций с криптовалютами, что приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет РФ».

В Минфине также отметили, что сделки с криптовалютами уже получили широкое распространение, их запрет только создаст условия для использования криптовалют нелегальным бизнесом и финансирования терроризма. Однако в Минфине уверены, что использовать криптовалюты в качестве платежного средства недопустимо, и рубль по-прежнему является единственным законным платежным средством в России.