Eni из-за санкций остановила бурение на Черном море

Итальянская компания Eni заявила, что приостановила разведочное бурение в партнерстве с Роснефтью на Черном море в связи с санкциями; при этом российская компания утверждает, что строительство скважины разрешено властями США и ЕС и продолжается.

«Перед началом бурения мы попросили разрешения у властей США и получили его, и начали бурить эту скважину. Но теперь мы должны остановиться, потому что это подпадает под санкции», – приводит «Интерфакс» слова председателя совета директоров Eni Эммы Марчегальи.

По ее словам, теперь компания должна понять, что делать.

В то же время Роснефть отмечает, что бурение скважины на структуре Мария Западно-Черноморской площади продолжается, так как для прекращения работ «нет никаких оснований».

В середине декабря сообщалось, что Роснефть совместно с Eni приступила к бурению скважины на Западно-Черноморском участке.