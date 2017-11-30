Международные федерации потребовали от главы МОК объяснить отстранение россиян

Главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер потребовали от руководителя МОК Томаса Баха разъяснить ситуацию с отстранениями российских спортсменов от участия в ОИ-2018.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник, Бессеберг и Каспер выразили обеспокоенность тем, что ведущие российские атлеты пропустят ОИ-2018 без каких-либо весомых причин.

По мнению авторов сответствующих обращений на имя главы МОК, это может крайне негативно сказаться на рейтингах видов спорта, а также создаст атмосферу недоверия и неблагоприятно отразится на будущем федераций.

Ранее сообщалось, что новость о том, что больше сотни российских спортсменов не допустили к Олимпийским играм в Пхенчхане, вызвала бурную реакцию среди иностранных СМИ и общественности.

МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

К участию в Олимпиаде не допустили шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, а также биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова. Также в списке не оказалось ведущих российских хоккеистов, фигуристов основного состава сборной России.