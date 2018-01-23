В Литве призвали исключить Россию из Совета Европы

Россия может быть исключена из Совета Европы, так как она нарушила Устав организации, заявил глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

«Исключение страны из Совета Европы предусмотрено в статье 8 Устава. Основанием для исключения является серьезное нарушение статьи 3 Устава», – сказал Жалимас. По его словам, в 8 статье Устава говорится, что любой серьезно нарушивший статью 3 «может быть отстранен от своих прав на представительство», передает УНИАН.

По его словам, в первую речь здесь идет о том, что все члены СЕ должны признавать принципы верховенства закона, и под это нарушения подходят «захват и аннексия иностранной территории», которое является наиболее серьезным нарушением верховенства права.

«Поэтому, в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, российская агрессия против Украины, в том числе аннексия Крыма, может рассматриваться как достаточное основание для изгнания России из Совета Европы», - заявил Жалимас.

Также он заявил, что «игнорирование агрессии» также противоречит духу и ценностям СЕ.

Накануне генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия, как и все страны – члены структуры, должна заплатить взнос в феврале.

Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до «безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы».

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Россия задолжала 22 млн 300 тыс. евро за 2017 год. При этом если Россия и далее будет воздерживаться от уплаты взносов, то долг составит 32 млн 800 тыс. евро, пояснил Самуэльсен.