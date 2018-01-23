В Литве призвали исключить Россию из Совета Европы

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23 января, вторник  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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Нападками на Россию и Китай США подрывают ВТО изнутри

Обвинения США в нарушении Россией и Китаем норм ВТО надуманныФото: Alex Milan Tracy/Zuma/Global Look Press
США снова обвиняют Россию и Китай в нарушении правил Всемирной торговой организации – якобы Москва и Пекин мешают свободе торговли. Парадокс в том, что Вашингтон, получивший в свое время в результате создания ВТО огромные прибыли, теперь искусственно создает кризис в этой организации. Зачем это ему нужно и при чем здесь Россия? Подробности...
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Борьбу русских Латвии усилят «тяжелой артиллерией»

Нила Ушакова русские Латвии называют «коллаборационистом», Татьяну Жданок – «новой надеждой»Фото: Артем Геодакян/ТАСС, кадр из видео
Мэра Риги, лидера партии «Согласие» Нила Ушакова часто упрекают в сговоре с властью, жертвой которого стали русские интересы. Это послужило одной из причин возвращения в политику влиятельного евродепутата Татьяны Жданок. Она обещает дать Ушакову бой и защитить интересы русских школ, подчеркивая: выборы этого года – решающие, ведь русским Латвии грозит насильственная ассимиляция. Подробности...
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Узаконить сожительство в России мешают европейские гей-браки

Сожительство превращается в аналог полноценного брака через два года при наличии детей и через пять лет, если детей у пары нетФото: Bill Ling/moodboard/Global Look Press
Российские законодатели обсуждают возможную реформу юридического понятия брака – предложено считать законными не только зарегистрированные, но и фактически сложившиеся отношения. Как именно предполагается уравнять в правах законных супругов и сожителей (в полицейской терминологии), в чем вообще смысл подобных нововведений и насколько велик шанс, что они станут реальностью? Подробности...
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Американцы стыдятся своего голода

О кризисе с нехваткой продовольствия в США говорят с 2009 годаФото: Christopher Aluka Berry/Reuters
О том, что средний класс США стремительно нищает, теперь говорят открыто. Но то, что многие модные диеты, включая веганство, связаны с банальной нехваткой денег на продукты, признавать пока стесняются. В 2016 году к «новым голодным» относили 41,2 млн американцев. Неужели «страшилки», некогда изобретаемые советской пропагандой, стали реальностью? Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Все извращено – от гимна до исторических персонажей

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
А почему бы не снять черную комедию о любовных похождениях Кеннеди? Представляю Джима Керри в роли Джона, который сбегает с заседания Генассамблеи ОНН, чтобы в туалете отодрать девку. Подробности...
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Союзники по блоку НАТО воюют между собой

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Условия, выдвинутые Россией, курдов не устроили. Что ж, это их выбор. Мы рассказали курдам о готовящейся против них операции, предложили свою помощь, объяснили, чего хотим взамен. Ну и где тут предательство? Подробности...
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Американцы попытаются подкупить жителей Донбасса

Сергей Худиев, публицист, богослов
То, что США признали существование в Донбассе населения, у которого могут быть свои интересы, – огромный прогресс. Правда, Раду никак нельзя упрекнуть в том, что она ложно обещает великодушие – она честно обещает репрессии. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          В Литве призвали исключить Россию из Совета Европы

          23 января 2018, 20:40

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Россия может быть исключена из Совета Европы, так как она нарушила Устав организации, заявил глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

          «Исключение страны из Совета Европы предусмотрено в статье 8 Устава. Основанием для исключения является серьезное нарушение статьи 3 Устава», – сказал Жалимас. По его словам, в 8 статье Устава говорится, что любой серьезно нарушивший статью 3 «может быть отстранен от своих прав на представительство», передает УНИАН.

          По его словам, в первую речь здесь идет о том, что все члены СЕ должны признавать принципы верховенства закона, и под это нарушения подходят «захват и аннексия иностранной территории», которое является наиболее серьезным нарушением верховенства права.

          «Поэтому, в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, российская агрессия против Украины, в том числе аннексия Крыма, может рассматриваться как достаточное основание для изгнания России из Совета Европы», - заявил Жалимас.

          Также он заявил, что «игнорирование агрессии» также противоречит духу и ценностям СЕ.

          Накануне генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия, как и все страны – члены структуры, должна заплатить взнос в феврале.

          Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до «безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы».

          Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Россия задолжала 22 млн 300 тыс. евро за 2017 год. При этом если Россия и далее будет воздерживаться от уплаты взносов, то долг составит 32 млн 800 тыс. евро, пояснил Самуэльсен.


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