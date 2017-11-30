СМИ: У США не хватает денег на боевые самолеты

Разработка новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider также грозит приостановиться из-за нехватки финансирования, сообщают СМИ. Кроме того, ранее стало известно ВВС США не могут найти средства на переоснащение более трети американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II.

Из-за нехватки финансирования приостановиться и разработка нового американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом сообщило издание The Defense News.

Программа создания самолетов LRS-B серьезно замедлится даже при самом благоприятном развитии событий, отмечают в руководстве военно-воздушных сил. Так, замминистра ВВС США Мэтт Донован предупредил, что проблемы с финансированием проекта начнутся уже в апреле нынешнего года. Первые бомбардировщики B-21 планировалось выпустить уже в 2020 году, однако эти сроки, судя по всему, сдвинутся.

В США до сих пор нет согласованного бюджета, из-за чего правительство США 20 января прекратило выполнять часть своих функций, напомнило The Defense News. Республиканцы и демократы не могут договориться по нескольким вопросам, включая меры по иммиграции. С начала финансового года временные бюджеты пытались согласовать уже трижды, резюмировал портал.

Напомним, также сообщалось, что более трети американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II больше никогда не взлетят, если руководство США так и не найдет денег на покупку для них новых крыльев.

О том, что это, судя по всему, наиболее вероятный сценарий развития событий, заявил журналу Popular Mechanics высокопоставленный чиновник из руководства департамента, ответственного за обслуживание A-10. Такое решение может стать «еще одним гвоздем в крышку гроба» штурмовиков, которые США пытаются «отправить на пенсию» на протяжении уже более трех десятилетий.

Штурмовики 1A-10 были впервые представлены в конце 1970-х, их разрабатывали для противодействия советским танковым формированиям, «которые угрожали вторжением в Западную Европу», - отметило издание.

Между тем, А-10 так никогда и не летал в предполагаемых боях над Германией, зато совершил тысячи боевых миссий в Ираке и Афганистане. Тяжело вооруженный и надежно бронированный двухдвигательный реактивный самолет являлся любимцем наземных войск, поскольку обеспечивал очень надежное прикрытие с воздуха.

В 2007 году фирма Boeing выиграла контракт на два миллиарда долларов на поставку 242 пар новых крыльев для А-10, хотя парк весь насчитывает 280 самолетов. Сама компания заявила, что поставила лишь 173 новых комплекта, после чего с ней не стали продлевать контракт. В то же время американская неправительственная организация Project On Government Oversight (POGO) сообщила о том, что ВВС США получили лишь 171 пару новых крыльев.

Так или иначе около 110 самолетов A-10 остаются без крыльев. В декабре министр ВВС США Хизер Уилсон заявил о возможном выделении средств на ремонт штурмовиков, отметив, что он также является «фанатом A-10». Однако ведомство в итоге зачислило эти самолеты в категорию «нефинансируемых». Все объекты, которые в нее попадают, считаются не настолько важными, чтобы на них выделялся бюджет ВВС, при этом ведомство хотело бы, чтобы финансирование взял на себя американский конгресс.

В проекте государственного бюджета, который до сих пор не приняли, предполагалось выделить средства на создание первых четырех пар крыльев. В случае, если найдут дополнительные деньги, оснащение А-10 будет продолжено, что вряд ли, учитывая нынешний бюджетный кризис, резюмировал портал.