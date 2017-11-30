Треть американских штурмовиков A-10 признана непригодной

Если ВВС США не найдут денег, то более трети парка штурмовиков А-10 Thunderbolt II будут признаны окончательно непригодными из-за износа крыльев, сообщают СМИ.

Эксперты отмечают, что если на ремонт не найдется денег, то самолеты больше не поднимутся в воздух. При этом ответственный за А-10 чиновник отмечает, что деньги вряд ли найдутся, так как для ВВС США поддержка исправного состояния штурмовиков не является приоритетом, пишет Popular Mechanics.

Всего на вооружении ВВС США 280 штурмовиков А-10. В 2007 году Boeing выиграл контракт стоимостью 2 млрд долларов на поставку 242 новых комплектов крыльев для этих самолетов. В итоге всего чуть больше 170 комплектов было поставлено.

Сейчас, утверждает издание, новые крылья нужны примерно 110 самолетам. В декабре в ВВС США заявили, что хотят отремонтировать эти самолеты, однако на деле в Пентагоне отправили А-10 в категорию «нефинансируемые проекты». В этой категории находятся проекты, на которые Пентагон хотел бы не выделять свои деньги, а получить финансирование от Конгресса.

В итоге, считает издание, ВВС могут просто упразднить три эскадрильи А-10, сократив их число с девяти до шести.

Эксплуатация «бородавочников», как еще называют А-10, будет продолжена как минимум до 2022 года. Затем их сменят F-35. При этом в США пытаются отказаться от А-10 уже в течение трех десятилетий, но всякий раз находились сторонники сохранения флота этих штурмовиков.

Впервые A-10 Warthog были представлены в конце 1970-х годов, как самолеты для противодействия советским танковым формированиям в Западной Европе. Реально использовались самолеты в Ираке и Афганистане.

Еще в июле 2017 года СМИ сообщали, что по финансовым причинам руководство ВВС США хочет списать штурмовик Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, летающий с 1970-х годов, но тогда эксперты подчеркнули, что в этом случае Пентагону будет просто нечем осуществлять непосредственное воздушное прикрытие наземных войск.