Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кабуле украинцев

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям граждан страны, чьи родные погибли в результате атаки на отель в Кабуле.

«Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», – написал Порошенко в Facebook.

Глава украинского государства пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших.

Порошенко также добавил, что МИД Украины направил в Кабул консула из Душанбе, чтобы выяснить подробности случившегося.

Как уточнил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в результате террористической атаки на отель Intercontinental в Кабуле погибли шесть украинцев. Ранее сообщалось о девяти погибших украинцах.

Климкин также сообщил, что сейчас ведется работа с правоохранительными органами Афганистана для установления обстоятельств террористического акта.

По последним данным, всего в результате атаки погибли 18 человек, среди них 14 иностранцев. Ответственность за случившееся взяло на себя радикальное движение «Талибан».

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в «ВКонтакте», комментируя атаку боевиков на отель в Кабуле, заявил, что Запад замалчивает «кровавый кризис» в Афганистане, который с каждым годом только усугубляется. «Его (Запад) волнует только решение вопросов однополых браков», – добавил глава Чечни.

Он подчеркнул, что американские и европейские правозащитники «стыдятся посмотреть в сторону Афганистана». «Трагедии афганского народа не видно ни конца ни краю. Афганистана как государства давно уже нет», – добавил Кадыров.

Глава Чеченской Республики также выразил соболезнования родным и близким погибших в отеле Кабула и пожелал Афганистану мира и единства.