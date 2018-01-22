Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кабуле украинцев

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22 января, понедельник | Последнее обновление — 09:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Сирийские войска начали ликвидацию группировки «Джебхат ан-Нусра» в Идлибе
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Россия хочет покорить мир органическим зерном
Русские избавились от комплекса коллективной неполноценности
Концепция применения «Терминаторов» имеет свои слабости
Курды просят защиты Москвы от «фашистского турецкого режима»
Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети
Предложения ужесточить наказание подростков выглядят глупо
Антон Крылов, журналист
В случае с решившимися убить себя, а перед тем отомстить всему миру подростками никакое ужесточение наказаний и даже введение четвертования или сажания на кол не поможет. Нужно придумывать что-то другое. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
Мне тоже не нравится, когда юноши поддёргивают трусики
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Предлагаю взглянуть на «проблему ульяновских курсантов». Суть проблемы: неуважение к форме, гендерная неопределенность… что ещё? Если бы так сделал мой сын, я бы расстроился. Но с этого момента – давайте включим воображение. Подробности...
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Русские роботы на страже гидрокосмоса
Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...
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Девятиклассник напал на школу в Бурятии
Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окнаПодробности...
Путин окунулся в прорубь
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянинПодробности...
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Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России
В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом годуПодробности...
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