При атаке на отель в Кабуле погибли девять украинцев

В результате нападения террористов на отель Intercontinental в центре Кабула убиты 14 иностранцев и четверо афганцев, сообщил начальник пресс-службы МВД страны Наджиб Дониш; среди погибших - девять украинцев.

«К сожалению, публикуются противоречивые сведения о потерях в ходе теракта, хочу отметить ясно и точно, то, что есть у нас: всего погибло 14 иностранных граждан и 4 наших соотечественников», - передает слова Дониша «Интерфакс».

По его словам, пока не опознаны тела трех иностранцев.

При этом он утверждает, что за терактом стоят не талибы, а террористы «из сети Хаккани».

Среди погибших – 11 сотрудников авиакомпании Kam Air.

СМИ отмечают, что погибли в том числе девять украинцев.

При этом СМИ утверждали, что число жертв нападения террористов на отель может составить 43 человека. Среди убитых – один гражданин Украины. Россиян среди погибших нет.

Ранее сообщалось о пяти погибших, в том числе одном иностранце.