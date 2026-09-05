Трамп объявил финансовые итоги чемпионата мира по футболу

Tекст: Катерина Туманова

«Только чемпионат мира по футболу принес нашей экономике более 18 млрд долларов и создал более 160 тыс. рабочих мест! Путешествия и туризм – это рабочие места, инвестиции и миллиарды долларов, поступающие в американские компании и сообщества», – написал он в Truth Social.

Трамп добавил, что в США сокращается бюрократическая волокита, модернизируются авиаперевозки и упрощаются визит и ведение бизнеса в США.

В своем сообщении он также отметил, что в контексте чемпионата американцы проехали почти 300 млрд миль, национальные парки США посетили 78 млн человек и миллионы совершили перелеты.

Чемпионат мира по футболу проходил в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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