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Врио главы СБУ Поклад получил кличку «Душитель» за пытки задержанных
Врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад (внесен в реестр экстремистов и террористов в России) лично пытает людей удушением и электрошокером, за что получил в ведомстве прозвище «Душитель», следует из доклада Molfar Intelligence Institute.
«В 2017 году группой сотрудников ДКР СБУ во главе с Александром Покладом был похищен Павел Заярнюк, которого Поклад очень долго пытал удушением, электрошоком и другими способами, выбивая показания о подготовке вооруженного переворота с целью захвата власти, а также убийства высших политических деятелей Украины», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.
В 2021 году Павла Заярнюка приговорили к шести годам лишения свободы за подготовку госпереворота с помощью боевиков батальона «Айдар» (террористическая организация, запрещена в России). Заярнюк вину не признал, заявляя о фальсификации дела.
Это не единичный случай пыток с участием Поклада. В сентябре 2019 года СМИ сообщали о жестоком избиении задержанного сотрудниками СБУ в лесу. Ситуацию связывали с противостоянием украинских военных и СБУ, обострившимся после недавней перестрелки в Киеве между сотрудниками ГУР и СБУ, в результате которой погиб один разведчик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Александра Поклада врио председателя СБУ. В августе Зеленский объявил о новых масштабных чистках в рядах СБУ. ФСБ России установила причастность Поклада к организации теракта против офицера ВМФ в Севастополе.