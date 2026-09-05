Tекст: Катерина Туманова

«В 2017 году группой сотрудников ДКР СБУ во главе с Александром Покладом был похищен Павел Заярнюк, которого Поклад очень долго пытал удушением, электрошоком и другими способами, выбивая показания о подготовке вооруженного переворота с целью захвата власти, а также убийства высших политических деятелей Украины», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

В 2021 году Павла Заярнюка приговорили к шести годам лишения свободы за подготовку госпереворота с помощью боевиков батальона «Айдар» (террористическая организация, запрещена в России). Заярнюк вину не признал, заявляя о фальсификации дела.

Это не единичный случай пыток с участием Поклада. В сентябре 2019 года СМИ сообщали о жестоком избиении задержанного сотрудниками СБУ в лесу. Ситуацию связывали с противостоянием украинских военных и СБУ, обострившимся после недавней перестрелки в Киеве между сотрудниками ГУР и СБУ, в результате которой погиб один разведчик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Александра Поклада врио председателя СБУ. В августе Зеленский объявил о новых масштабных чистках в рядах СБУ. ФСБ России установила причастность Поклада к организации теракта против офицера ВМФ в Севастополе.



