Среди погибших при захвате отеля в Кабуле оказался украинец

В результате нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погиб один украинец, сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул», - приводит его слова УНИАН.

Между тем, официально количество погибших при теракте в отеле достигло 12 человек, неофициально - до 43, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о пяти погибших, в том числе одном иностранце.