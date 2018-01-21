В Кабуле освободили захваченный террористами отель

Силовики завершили антитеррористическую операцию в отеле Intercontinental в центре Кабуле, обнаружены тела трех террористов, сообщил начальник пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Дониш.

В результате захвата отеля погибли пять человек, среди которых один иностранец, передает «Интерфакс».

Между тем, ранее сообщалось, что при нападении боевиков на отель Intercontinental Hotel в Кабуле погибли и пострадали не менее 35 человек, точное количество жертв пока не известно, сообщил источник в силах безопасности Афганистана.

Это один из самых популярных отелей в Кабуле, где часто проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц.