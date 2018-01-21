При нападении боевиков на отель в Кабуле пострадали более 30 человек

При нападении боевиков на отель Intercontinental Hotel в Кабуле погибли и пострадали не менее 35 человек, точное количество жертв пока не известно, сообщил источник в силах безопасности Афганистана.

В МВД Афганистана сообщили о захвате нападавшими заложников, а также подтвердили гибель нескольких человек, однако точное число жертв не называлось, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLO news.

По словам одного из очевидцев, сумевшего покинуть здание после начала штурма, совершившие нападение боевики подожгли гостиницу.

Местные жители также сообщили, что слышали несколько взрывов.

По разным данным, несколько боевиков надели на себя пояса смертника. Один из нападавших был ликвидирован правоохранительными органами, вступившими в перестрелку с террористами, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал 1TV.

Представитель афганского МВД сообщил, что в здании остаются еще как минимум трое боевиков. Службам безопасности удалось вывести из отеля нескольких гостей и сотрудников гостиницы.

Intercontinental Hotel считается популярнейшим среди иностранцев отелем Кабула, где проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц.

Напомним, в июне 2011 года Intercontinental Hotel уже становился целью атаки боевиков. Тогда в здании гостиницы в результате четырех взрывов погибли 10 афганцев.