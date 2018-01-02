Саакашвили позвал киевлян на митинг, на который не хочет идти сам

Лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили призвал своих сторонников прийти к зданиям СБУ и МВД с «требованиями справедливости» в деле убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.

На своей странице политик призвал "всех неравнодушных" присоединиться к акции протеста, в которой сам он принять участия не сможет.

«Завтра возмущенные граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всем неравнодушным. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами – но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья", – написал он», – написал Саакашвили в Facebook.

Он отметил, что сам не пойдет на акцию, чтобы не быть обвиненным в получении политической выгоды от смерти правозащитницы.

Об исчезновении Ноздровской стало известно за несколько дней до Нового года. Позже глава профсоюза МВД Илья Кива сообщил, что ее тело обнаружено в одной из рек в Киевской области. Полиция связывает гибель женщины с ее профессиональной деятельностью, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили пообещал «спеть такую песню, что будет долго помнится» в ответ на просьбу следствия предоставить образец его голоса.

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