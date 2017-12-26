Саакашвили пообещал украинским силовикам спеть песню, которая надолго запомнится

Лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили пообещал «спеть такую песню, что будет долго помнится» в ответ на просьбу следствия предоставить образец его голоса.

«Они (следствие) хотят образцы моего голоса отобрать. А что тогда Юрий Луценко (генпрокурор Украины) крутил в Раде, если у них образцов моего голоса нет?» – цитирует Саакашвили РИА «Новости».

По его словам, следствие могло запросить образцы записей «в ООН, у Белого дома, в администрации президента, например, за 2004 год». «Но нет, СБУ нужен мой образец голоса для истории. Я им спою такую песню, что будет долго помнится», – отметил Саакашвили, назвав требование СБУ «комедией».

Политик подчеркнул, что готов прийти на любые следственные действия, если повестка на них будет оформлена правильно и «с четким указанием, на какое следственное действие приглашают».

При этом, как заявил представляющий интересы Саакашвили адвокат Руслан Чернолуцкий, лидер «Движения новых сил» во вторник не пойдет на допрос в СБУ.

«Нами сегодня не планируется поход в следственный кабинет для проведения следственных действий в связи с нарушениями (в повестке, – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Чернолуцкий.

Адвокат отметил, что в повестке, которую получил Саакашвили, содержится вызов на два следственных действия – допрос и отбор образцов его голоса. По словам Чернолуцкого, согласно украинскому законодательству, два следственных действия в один день проводить нельзя. Защитник сообщил, что Саакашвили готов дать показания в СБУ после получения повесток без ошибок.

Сам Михаил Саакашвили намерен подать иск в ЕСПЧ с требованием компенсации «за похищение» его сотрудниками СБУ.

«Мы готовим иск в ЕСПЧ, где я буду требовать компенсации за похищение, что подтверждено решением украинского суда», – отметил Саакашвили, добавив, что Печерский райсуд Киева при рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения подтвердил, что сотрудники СБУ, которые проводили задержание политика, «уголовно наказуемые преступники».

«Они выкрали меня из дома, применили насилие не по отношению ко мне, но и к группе людей, без единого документа, который бы давал им право это делать», – прокомментировал Саакашвили.

Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева принял решение отклонить ходатайство о домашнем аресте Саакашвили, отпустив его под поручительство депутатов Верховной рады. Во время заседания суда Саакашвили объявил себя военнопленным, пригрозив продолжить голодовку, если его оставят под стражей.

Саакашвили должны были задержать 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Однако сторонники отбили политика у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента Петра Порошенко. На следующий день правоохранители вновь пришли в палаточный городок за Саакашвили, но его соратники снова оказали сопротивление.

После нескольких неудачных попыток 8 декабря правоохранители все же задержали Саакашвили. Он был помещен в СИЗО в Киеве, где объявил бессрочную голодовку.