Украинские националисты предложили отправить «Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию»

В центре Киева украинские националисты вывесили на майдане Незалежности плакат с надписью «Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию».

Плакат с соответствующей надписью вывесили представители «Национального корпуса» на стенах ТЦ «Глобус». Украинские СМИ опубликовали фото, на котором вывесившие плакат националисты позируют в темной одежде и с файерами в руках рядом с баннером на крыше здания. У многих из них закрыты лица, передает РИА «Новости».

Скорее всего, под «Мишей» имеется в виду лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили, а под «Петей» - президент Украины Петр Порошенко.

В воскресенье в Киеве проходит акция «Кофе на Крещатике», в ней участвуют около 200 человек.

Напомним, Саакашвили – экс-президент Грузии, лишенный, однако, грузинского гражданства. На своей родине его ожидает суд и тюремное заключение.

Гагаузы - тюркский народ, современная территория проживания которого сконцентрирована преимущественно в Бессарабии (юг Молдавии и Одесская область Украины), откуда родом Петр Порошенко.