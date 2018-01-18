В Совфеде заявили о необходимости подчинить ЧВК Министерству обороны

Частные военные компании (ЧВК), если они появятся в российском правовом поле, должны быть подчинены Минобороны, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

«Необходимо, чтобы ЧВК в случае их появления в отечественном правовом поле подчинялись Министерству обороны России, а не оказались подвешенными, невстроенными в вертикальную военную систему», - приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, только в таком случае ЧВК окажутся реальной помощью регулярным войскам, а не альтернативной структурой, ставящую в приоритет не национальные интересы, а прибыль.

Бондарев уверен, что в законе должно быть предусмотрено, чтобы ЧВК не просто могли «нанять» российские неприятели, а чтобы «их деятельность отвечала интересам государственной политики в области Вооруженных сил».

По его мнению, вопрос легализации ЧВК в России «дискуссионный», так как у этой инициативы при некорректном законодательном воплощении есть определенные риски. Он призвал к тщательному и выверенному подходу к этому законопроекту, в том числе с привлечением специалистов и общественности.

«Сейчас в России нет ЧВК. И, конечно, для их появления нужны нормативно-правовые условия, включающие в том числе аспекты социальной защиты и льгот для участников ЧВК и членов их семей», – добавил глава комитета.

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Михаил Емельянов накануне рассказал, что в России предложили легализовать частные военные компании. Законопроект на этот счет внесут в Госдуму в течение месяца.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России собираются узаконить ЧВК.