В России собрались легализовать ЧВК

В России предложили легализовать частные военные компании, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в течение месяца, сказал первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Законопроект планируется внести в течение месяца. Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти газа, железные дороги», – цитирует RT Емельянова.

По его словам, лицензирование ЧВК будет проводиться профильными министерствами и ведомствами. В законопроекте пропишут понятие, задачи и виды работ ЧВК.

Кроме того, в документе будут закреплены государственные гарантии для россиян, работающих на частные военные компании.

Помимо привилегий ЧВК получат и массу запретов. Например, запрет нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.

«Мы видим реальную практику, когда развитые страны, такие как Америка и ряд других, используют ЧВК для выполнения задач за пределами своей страны. У нас этот вопрос, как мне кажется, был несколько недооценён. Частные военные компании – это уже данность, от которой нельзя отмахиваться... Мы готовы включиться в эту работу», – заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Напомним, в 2012 году Владимир Путин поддержал идею создания в России системы ЧВК, которые могли бы предоставлять услуги по охране объектов и тренировке иностранных военных за границей без участия российского государства. В 2014 году в Госдуму внесли законопроект о частных военно-охранных компаниях, но его не приняли.

Глава МИД Сергей Лавров 15 января 2018 года предложил создать законодательную базу для защиты интересов россиян, работающих на частные военные компании (ЧВК) в других странах.