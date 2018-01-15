Лавров предложил законодательно защитить работающих в ЧВК россиян

Глава МИД Сергей Лавров предложил создать законодательную базу для защиты интересов россиян, работающих на частные военные компании (ЧВК) в других странах.

«Что касается других стран, да, такая практика распространяется, со стороны многих государств мира, и в Ираке это происходило, и других странах региона, где так называемая Blackwater (американская ЧВК, – прим. ВЗГЛЯД) работала, потом она была переименована во что-то еще (стала называться Academi, – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Отвечая на прозвучавший на пресс-конференции вопрос о россиянах, участвующих в ЧВК в других странах, глава МИД предложил «четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены».

В октябре отвечая на просьбу описать отношение к российским ЧВК, которым, по выражению журналистов, была посвящена статья в «крупной федеральной газете», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос в Кремле не обсуждается.

До этого газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США пытаются наказать мифическую российскую ЧВК.

При этом в 2012 году Владимир Путин поддержал идею создания в России системы ЧВК, которые могли бы предоставлять услуги по охране объектов и тренировке иностранных военных за границей без участия российского государства. В 2014 году в Госдуму внесли законопроект о частных военно-охранных компаниях, но его не приняли.