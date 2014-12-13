Статус российских ЧВК придется согласовать с Уголовным кодексом

Госдума оперативно откликнулась на призыв МИДа узаконить статус частных военных компаний (ЧВК). Уже озвучены принципы будущего закона – все воюющие за границей «дикие гуси» будут координироваться из Минобороны. ЧВК также будут выведены из-под действия уголовной статьи о «наемничестве». Что это может дать российскому государству?

Законопроект, призванный легализовать ЧВК, планируется внести в течение месяца, сообщил в среду первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. «Закон позволит привлекать ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти газа, железные дороги», – пояснил Емельянов.

Депутат пояснил: в законопроекте пропишут понятие, задачи и виды работ ЧВК. Кроме того, будут закреплены государственные гарантии для россиян, работающих на частные военные компании. Также будут введены и необходимые ограничения: запрет частным военным компаниям нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.

Актуальность ЧВК особенно продемонстрировала ситуация в Сирии, указал Емельянов. С ним согласны и другие депутаты: «Мы видим реальную практику, когда развитые страны, такие как Америка и ряд других, используют ЧВК для выполнения задач за пределами своей страны. У нас этот вопрос... несколько недооценен. Частные военные компании – это уже данность, от которой нельзя отмахиваться... Мы готовы включиться в эту работу», – заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«ЧВК – это быстрорастущий мировой рынок, в нем участвуют разные компании из западных стран, из Израиля и последнее время особенно активно из Китая. У нас колоссальное преимущество на этом рынке. Таким опытом участия в войнах, такой тактикой и стратегией, подготовкой, вооружением, которыми обладают наши офицеры, мало кто обладает из наших конкурентов. История России такова, что нам постоянно приходится воевать, отстаивать свой суверенитет и независимость. И опыт у нас колоссальный. Почему бы нам его не использовать?» – риторически спрашивает Емельянов в интервью газете ВЗГЛЯД.

Писать закон должны обстрелянные люди

«Самое главное, ЧВК помогут сохранить жизни сотен молодых людей. Даже по контракту в нашей армии служат слишком молодые люди без должного опыта. Отслужил год в армии, заключил контракт – и ушел воевать против высокопрофессиональных наемников и фанатиков. А в ЧВК будут принимать людей с очень большим опытом, это отставные военные, офицеры, прошедшие горячие точки. Соответственно, наши потери будут меньше», – надеется депутат.

«Кроме того, уволенные офицеры будут трудоустроены. Они ведь в относительно молодом возрасте демобилизуются. Всю жизнь готовились воевать – больше ничего не умеют. Спиваются, идут куда-то охранниками. Почему бы им не дать возможность послужить?» – спрашивает Емельянов.

Гендиректор частной охранной организации «РСБ-Групп», бывший офицер погранвойск ФСБ Олег Криницын, который сам неофициально позиционирует свою компанию как ЧВК, приветствует новость из Госдумы. По его словам, «российским контрактерам» нужны социальные гарантии, возможно, какие-то льготы.

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«Больше я другого позитива не вижу. У нас куча документов, ограничивающих нашу жизнь, – закон об оружии, например, несовершенный, – сказал Криницын газете ВЗГЛЯД. – Как будет ЧВК перемещать оружие, какую-нибудь технику через границу, если такое будет? Не уверен, что это все быстро заработает. Если сделать по-нормальному, по-человечески, это мог бы быть инструмент влияния российского государства без участия российского государства – в тех странах, как говорил Владимир Владимирович Путин, в которых есть наши интересы. Туда, куда нецелесообразно вводить воинский контингент, может войти группа и отработать как частная структура».

Название «Вагнер» звучало не раз

В мире действительно работают уже более сотни крупных частных военных компаний, прежде всего в США, Великобритании, Франции. О значимости «солдат удачи» говорят появившиеся в прошлом году сообщения о том, что администрация Трампа привлекла к разработке военной стратегии США представителей двух известных ЧВК – Blackwater (ныне Academi) и DynCorp.

Как правило, к сфере деятельности ЧВК относится охрана объектов, тренировка армейских и полицейских подразделений, консалтинговые услуги в области безопасности, снабжение и обеспечение войск. Несколько десятков таких компаний были задействованы в Ираке и Афганистане.

В России аналогичной практики нет. Более того, работа в «частных армиях» может быть расценена как наемничество (статья 359 УК РФ). За «вербовку, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» может грозить до четырех-восьми лет лишения свободы. Сама работа наемника «по специальности» в зоне военных действий наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

На Западе убеждены, что российские ЧВК уже существуют и даже представляют серьезную угрозу. Так, например, в июне США ввели в очередной санкционный список ЧВК «Вагнер», а также подполковника в отставке Дмитрия Уткина, названного руководителем этой якобы существующей организации.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, никаких реальных способов наказать ЧВК «Вагнер» и Уткина у Вашингтона не существует. Хотя бы потому, что юридически не существует самого «Вагнера». Что, впрочем, не мешает главе СБУ обвинять «группу Вагнера» в уничтожении украинского Ил-76 в Луганске.

Но дискуссия о легализации ЧВК ведется как минимум с 2012 года, когда президент Владимир Путин поддержал идею создания таких компаний, которые могли бы предоставлять услуги по охране объектов и тренировке иностранных военных за границей – без участия российского государства. Тогда же в пользу практики использования ЧВК неоднократно высказывался куратор «оборонки» вице-премьер Дмитрий Рогозин. В 2014 году в Госдуму даже внесли законопроект о частных военно-охранных компаниях, но его так и не приняли – после отрицательного отзыва правительства.

Дебаты по этому поводу вспыхнули вновь после того, как в Сирии в плен к боевикам ИГИЛ* попали двое россиян, которые формально не были военными, – Роман Заболотный и Григорий Цуркану. В минувший понедельник глава МИДа Сергей Лавров призвал создать законодательную базу для защиты интересов россиян, работающих на ЧВК в других странах, после чего депутаты вновь активизировались.

Чем «дикие гуси» отличаются от «военных специалистов»

После 1978 года, когда на экраны вышел британский боевик «Дикие гуси», именно так стали называть наемников, которые сражаются только за деньги. Отличить бойцов ЧВК от наемников сложно. Главное отличие – частную коммерческую структуру контролирует государство и работает она тоже в интересах государства.

И по российскому, и по международному праву главными критериями «наемничества» считаются два признака – это не только иностранное гражданство, но и «корыстные мотивы», работа за деньги. Впрочем, бойцы ЧВК тоже получают жалованье, а государства бывают и международно непризнанные – например, ДНР и ЛНР, поэтому юридическая граница между этими понятиями остается размытой. Как говорит по этому поводу Олег Криницын:

«Очень важно, чтобы наша деятельность не шла вразрез с Уголовным кодексом России и международными законами. Мы не создаем вооруженные формирования. Мы не участвуем как наемники в боях на территориях других государств».

Законопроект 2014 года, по словам Криницына, был «сырой». «Видно, что писал непрофессионал. Взяли выдержки из закона о частной охранной деятельности, добавили выписки из Налогового кодекса, непонятно вообще, к чему все получилось. Допустим, ЧВК запрещалось заниматься разведкой. А это один из элементов боевого обеспечения. Прежде чем куда-то пойти, необходимо провести разведку местности, условия и прочего», – недоумевает глава «РСБ-Групп».

Впрочем, инициаторы законопроекта обещают учесть в тексте подобные опасения.

«Мы исправляем ошибки законопроекта 2014 года, расширяем сферу его деятельности, убираем неоправданные ограничения, вводим дополнительные гарантии, – пояснил газете ВЗГЛЯД Михаил Емельянов. – Тогда главным возражением правительства было несколько надуманное положение о том, что наш законопроект якобы противоречит Конституции. Ссылались на статью 13, пункт 5, где сказано, что общественные объединения не могут создавать вооруженные формирования. А мы уточняем, что ЧВК – это не общественное объединение. Это коммерческая организация, преследующая цель – извлечение прибыли».

Если мы легализуем ЧВК, то все компании, которые действуют в рамках российского законодательства, под статью УК о наемничестве подпадать не будут, обещает депутат. Он напомнил про международный опыт – иностранные ЧВК в США, Великобритании, Китае и т. д. под эти статьи не подпадают.

«Мы в законопроекте записываем, что, во-первых, они должны действовать в полном соответствии с принципами международного права, с уважением территориальной целостности государств. Во-вторых, они могут участвовать в операциях за рубежом только по приглашению законных правительств этих стран и с разрешения нашего Минобороны, при наличии международного договора между нашими странами», – перечислил депутат.

«Но заказчиком не обязательно должно быть государство. Им может быть и наше Минобороны. Что очень важно: вне зависимости от того, кто является заказчиком, контролирующая и координирующая функция остается за министерством. При ЧВК на территории иностранного государства должен быть представитель министерства. Если ЧВК выходит за пределы, которые им диктует министерство, то по требованию министерства эта компания должна покинуть эту страну. Иначе будет отозвана лицензия», – пригрозил инициатор закона.