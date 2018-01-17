Дефицит бюджета России в 2017 году составил 1,5% ВВП

Глава Минфина России Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума заявил, что дефицит федерального бюджета за 2017 год составил 1,5% ВВП.

«За 2017 год у нас дефицит 1,5%. Я напомню, что первоначально бюджет предусматривал 2,5%, мы уточнили на 2,2%, сейчас – 1,5%», – сказал Силуанов, передает РИА «Новости».

В конце декабря газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о параметрах федерального бюджета в 2017 году.