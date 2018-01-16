Смертность россиян существенно снизилась

Взгляд
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Взыскать с России деньги французам мешает соглашение времен Ельцина

Французы хотят половину Резервного фонда РФ в счет долгов царской России Фото: Валерий Бушухин/ТАСС
Представители Запада в который раз требуют деньги с России. Сотни тысяч французов недовольны соглашением, заключенным Москвой и Парижем при Ельцине, и требуют возврата средств, еще в XIX веке вложенных в строительство российских железных дорог. Речь идет о сумме, измеряемой в триллионах рублей. Каковы шансы, что России придется вернуть эти деньги? Подробности...
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Македонию затягивают в НАТО ради «щелчка по носу» Москве

Греция и Македония претендуют на одно и то же историческое наследие (на фото – гигантский памятник Александру Македонскому в Скопье)Фото: Ognen Teofilovski/Reuters
Соединенные Штаты надеются урегулировать давний конфликт между Грецией и Македонией по поводу названия бывшей югославской республики. Это даст возможность снять возражения Афин по поводу вступления Македонии в НАТО. Зачем Вашингтон так активно втягивает Скопье в свою орбиту, ведь, казалось бы, политическое значение Македонии не столь велико? Подробности...
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Реакция бедняков на благотворительность оказывается парадоксальной

Представьте себе, что брать бесплатный хлеб – это унизительно. Поэтому толпа может стать злым и неуправляемым организмомФото: Смирнов Владимир/ТАСС
Потоки оскорблений и хамство – главная реакция, которую получили в свой адрес некоторые предприниматели, решившие бесплатно раздавать свою собственность беднякам. Как выяснилось, такие примеры в России не редкость. С чем связано подобное поведение тех, кто, казалось бы, должен только благодарить за любую оказанную им помощь? Подробности...
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Угроза перевешать венгров чревата серьезными последствиями

Виктор Орбан и Михай ТудосеФото: Laszlo Balogh/Reuters,
Octav Ganea/Inquam Photos/Reuters
В Европе новый скандал с нацистским душком, который Брюссель старательно пытается не заметить. По сути, премьер Румынии пообещал перевешать венгров Трансильвании, если они продолжат борьбу за автономию. К сожалению, это не проблема только лишь отношений Румынии и Венгрии. Это угроза масштабного кризиса, в который может быть вовлечена и Россия. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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За новой атакой на Порошенко стоит Джордж Сорос

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Стихийная коалиция лидеров общественного мнения объединила по принципу ненависти к Порошенко людей абсолютно разных взглядов и интересов. Но мы должны четко понимать, кто запускает эту волну и какой результат она должна принести. Подробности...
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Это был наш русский Че Гевара

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ушел Виктор Иванович Анпилов. Ушла эпоха. Очень жалко. Умер искренний борец за людей. Человек, прошедший всё и не сломленный в своих убеждениях. Он всегда был впереди и никогда не боялся ничего. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Что на самом деле сказал Владимир Путин о теле Ленина и мощах святых

Сергей Худиев, публицист, богослов
По социальным сетям разбежались громкие заголовки: «Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых», «Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством» и тому подобные. Заголовки вызвали ожидаемое волнение. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

      В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом году
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      В пермской школе № 127 произошла резня

      Массовая резня произошла в пермской школе № 127 в первый день учебы после зимних каникул. По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, один ребенок, четвероклассник, находится в критическом состоянии
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      Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

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        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

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        • Бульвар Уго Чавеса

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        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

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        • Не наряжаю елку к Новому году

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          Смертность россиян существенно снизилась

          16 января 2018, 22:07

          Текст: Антон Антонов

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          В 2017 году в России во всех возрастных группах существенно снизилась смертность, сообщила глава Минздрава страны Вероника Скворцова в кулуарах Гайдаровского форума.

          «2017 год бы ознаменован тем, что мы не просто снизили смертность в нашей стране, мы снизили во всех возрастных группах очень существенно», – приводит ее слова ТАСС.

          В первые полгода смертность россиян трудоспособного возраста стала ниже на 17%. 

          Скворцова подчеркнула, что «продолжительность жизни увеличилась до рекорда нашего исторического» и составила 72,6 года, «у женщин – 77 лет».

          Министр подчеркнула, что это означает увеличение числа россиян «в активно работающем возрасте».

          В декабре правительство России утвердило государственную программу здравоохранения, согласно которой к 2025 году ожидаемая продолжительность жизни составит до 76 лет.

          Как указывала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году Россия сделала рывок в социальной сфере.


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