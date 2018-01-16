Смертность россиян существенно снизилась

В 2017 году в России во всех возрастных группах существенно снизилась смертность, сообщила глава Минздрава страны Вероника Скворцова в кулуарах Гайдаровского форума.

«2017 год бы ознаменован тем, что мы не просто снизили смертность в нашей стране, мы снизили во всех возрастных группах очень существенно», – приводит ее слова ТАСС.

В первые полгода смертность россиян трудоспособного возраста стала ниже на 17%.

Скворцова подчеркнула, что «продолжительность жизни увеличилась до рекорда нашего исторического» и составила 72,6 года, «у женщин – 77 лет».

Министр подчеркнула, что это означает увеличение числа россиян «в активно работающем возрасте».

В декабре правительство России утвердило государственную программу здравоохранения, согласно которой к 2025 году ожидаемая продолжительность жизни составит до 76 лет.