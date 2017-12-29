Опубликован план по увеличению продолжительности жизни россиян

Правительство России утвердило государственную программу здравоохранения, согласно которой к 2025 году ожидаемая продолжительность жизни составит до 76 лет, сообщает Минздрав.

Целями программы является увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни в России до 76 лет, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380 на 100 тыс. населения, сообщает пресс-служба Минздрава.

Ведомство также заявило о планах по снижению смертности от онкологических заболеваний – до 185 на 100 тыс. населения, и о повышении к 2025 году «удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 54%».

Среди подпрограмм государственной программы особое внимание уделено совершенствованию оказания медицинской помощи, развитию и внедрению инновационных методов диагностики и лечения, развитию кадровых ресурсов и санитарно-курортного лечения в здравоохранении.

Как сообщали в ноябре в Минздраве, продолжительность жизни россиян выросла до небывалых ранее 72,6 лет.

Напомним, 14 декабря в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что сфера здравоохранения в последнее время развивается хорошими темпами. Вместе с тем глава государства указал на острые проблемы в здравоохранении.