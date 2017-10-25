В 2017 году Россия сделала рывок в социальной сфере

Уходящий 2017 год стал знаковым в социальной жизни страны. В отличие от других сфер, резких изменений в этой части российской жизни сложно достичь, тем важнее готовить почву заранее.

Ключевым год стал для сферы здравоохранения, поскольку специалисты фиксируют значительное снижение младенческой смертности (5,3 на 1000 рождений, тогда как в 2000 году она составляла 15,3). Россиянки стали делать гораздо меньше абортов: в этом году их было зарегистрировано менее 700 тыс. Для сравнения: в 2000 году число абортов превышало 2 миллиона.

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Олег Аполихин подчеркнул, что в России формируется модель профилактического здравоохранения, направленного на предотвращение и раннее выявление опасных заболеваний.

По его словам, затраты на профилактические мероприятия составляют в 10 раз меньше, чем необходимое финансирование на оказание высокотехнологической медпомощи при запущенном или выявленном на позднем сроке заболевании, и Минздрав проводит реальные шаги по усилению профилактической составляющей в своей деятельности. В качестве примера успешной реализации профилактических подходов Олег Аполихин назвал пилотную программу «Мужское здоровье и активное социальное долголетие», внедренную на территории нескольких субъектов РФ.

В результате чего удалось достичь снижения частоты запущенных стадий заболеваний до 5 раз и сокращения финансовых затрат на один случай заболевания в среднем на 21,7%. Профилактическая стратегия выгодна государству не только с экономической, но и с социально-политической точки зрения.

Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик Российской академии медицинских наук Леонид Бокерия сообщил газете ВЗГЛЯД, что есть и другие изменения:

«Во-первых, важным социальным показателем стало увеличение продолжительности жизни россиян. Во-вторых, снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Я работаю с этим каждый день и вижу положительные изменения. Очень важно, что в России растут объемы высокотехнологичной помощи».

В 2017 году в России зафиксированы рекордные показатели продолжительности жизни, достигнув национального исторического максимума – 72,6 года. В целом с 2005 года продолжительность жизни в России выросла в среднем на 7,2 года.

Не отстает и развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения: в этом году в эксплуатацию ввели 380 новых фельдшерско-акушерских пунктов, было открыто 369 новых медицинских подразделений в сельской местности. Стартовали проекты, призванные сократить время ожидания в очереди к врачу: в частности, программа «Бережливая поликлиника» отлично проявила себя в пилотных регионах. Программа поддержки молодых врачей «Земский доктор» расширила возможности для медиков, частично решив проблемы с жильем.

Кроме того, в России регистрируется уменьшение количества детей-сирот. За последние пять лет их число сократилось более чем в два раза. Сейчас в банке данных на усыновление – 51,5 тысячи имен. В 2012 году их было 119 тысяч.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Лидия Михеева отметила важную роль государства в работе с некоммерческими организациями:

«Знаковым событием в социальной сфере страны стала государственная поддержка некоммерческих организаций. В 2017 году НКО смогли получать статус организаций, оказывающих социально полезные услуги, на эти нужды государство увеличило грантовое финансирование. Немаловажным событием стало и совершенствование законодательства в части социального предпринимательства. Сейчас правительство вносит в Госдуму законопроект о социальном предпринимательстве, и мы возлагаем на него большие надежды».

Член Центрального штаба ОНФ депутат Госдумы Любовь Духанина заявила, что инфраструктурный вопрос с доступностью детских садов и яслей решен, теперь важно обеспечить современные условия для российских школьников:

«Фактическое завершение работы над программой по обеспечению местами для дошкольников и активный старт программы создания инфраструктуры для школьного образования. Это очень важно, поскольку потребность в доступной качественной инфраструктуре как школьного, так и дошкольного образования реально очень большая. Если по дошкольному образованию мы фактически решили эту задачу, то по современной инфраструктуре школьного образования мы только стартовали. Российские школьники должны учиться в самых современных условиях».