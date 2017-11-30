В Якутии массово открываются новые школы

В декабре в республике Саха (Якутия) открываются сразу пять новых школ в четырех селах и городе Алдане; это стало возможным благодаря федеральной программе «Содействие созданию в субъектах новых мест в общеобразовательных учреждениях» и инвестиционной программе региона.

7 декабря торжественно открыли школу на 275 мест в Алдане в микрорайоне «Солнечный», сообщает «Якутск.ru».

В школе оборудованы спортивный и тренажерный залы, зал для занятия хореографией, медицинские кабинеты, мастерские, актовый зал, просторная столовая.

11 декабря открылась школа на 320 мест в селе Хонуу Момского района. Это образовательное учреждение украшено витражами и узорами с якутскими мотивами, сообщает ИА YakutiaMedia.

В конце декабря – школа на 220 учащихся в селе Хомустах Верхневилюйского района, а также школа на 400 мест в селе Усть-Мая Усть-Майского района и школа-сад на 90/25 мест в селе Харбала-2 Чурапчинского района.

Кроме того, в Якутске Ростех завершил строительство перинатального центра на 130 мест, сообщают «Известия».

Объект проходит процедуру лицензирования и готовится к передаче в собственность региона. Общая стоимость - более 3,5 млрд рублей. В семиэтажном здании общей площадью 30,35 тыс. кв. м будут располагаться стационар на 130 коек, консультативно-диагностическое отделение на 150 посещений в смену, отделения реанимации и интенсивной терапии для женщин и новорожденных, а также отделение катамнеза для детей раннего возраста.

В Якутии сейчас действует 651 общеобразовательное учреждение. В этом году на строительство новых и реконструкцию действующих школ выделено более 1,6 млрд рублей.

Отметим, что ранее в среду президент Владимир Путин назвал Якутию в числе лучших регионов России по привлечению инвестиций.