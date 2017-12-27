Путин назвал лучшие регионы России по привлечению инвестиций

Добиться роста инвестиций в основной капитал на фоне падения этого показателя в среднем по стране смогли 20 регионов России, причем в 10 субъектах данное повышение составило почти 40%, сообщил президент Владимир Путин на заседании Госсовета.

Президент отметил, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. По его словам, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране сократился на 7,9%, «при этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал».

«Причем в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Ленинградская область, Мурманская, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ», – перечислил глава государства, передает ТАСС.

Он также предупредил глав регионов, что будет пристально следить за тем, как идет реструктуризация их долгов. При этом Путин потребовал от регионов быстрее разрешить ситуацию с перекредитованием, когда кредиты берутся в коммерческих банках под большие проценты.

Кроме того, Путин заявил о необходимости выявлять наиболее успешные практики по улучшению делового климата в российских регионах.

«Важен не только контроль и мониторинг применения нормативных законодательных норм, но выявление наиболее успешных практик по улучшению делового климата. Причем оценку их эффективности должен давать сам бизнес. Во всяком случае, мы должны ориентироваться на то, что в реальной жизни происходит», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что улучшение инвестиционного климата в регионах России является не только экономической, но и политической задачей. Повышение инвестиционной привлекательности регионов он назвал одним из ключевых направлений работы, так как это ведет к запуску новых производств, созданию новых рабочих мест и повышению доходов граждан, «что является для нас важнейшим приоритетом».

«Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это, безусловно, и экономическая задача (это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов), но это и в полном смысле этого слова задача политическая, потому что именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов», – подчеркнул Путин.