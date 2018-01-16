Тиллерсон заявил о несогласии с позицией России по КНДР

Вашингтон не согласен с идеей России о том, что нужно заморозить как ракетно-ядерные испытания КНДР, так и совместные военных учений США и Южной Кореи, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Мы не позволим Северной Корее вбить клин в нашу решимость или нашу солидарность. Мы отвергаем подход «заморозка за заморозку», при котором полноправные военные учения приравниваются к противоправным действиям КНДР», - приводит слова госсекретаря США ТАСС.

Об этом он заявил на встрече в Ванкувере глав МИД ряда стран по КНДР.

Он добавил, что США продолжит «кампанию по оказанию максимального давления» на КНДР, пока Пхеньян не примет меры по денуклеаризации полуострова. Такая стратегия, отметил Тиллерсон, предполагает терпение.

В то же время он призвал «повысить цену поведения режима» Ким Чен Ына, чтобы Пхеньян принял участие в «заслуживающих доверия переговорах», цель которых в «полной, достоверной и не подлежащей пересмотру денуклеаризации Северной Кореи».

Тиллерсон заявил, что с этим согласны все страны.

Отметим, что в МИД России встречу в Ванкувере по КНДР представителей стран-участниц коалиции времен корейской войны 1950-1953 годов назвали «рецидивом сознания холодной войны».

Ранее в Госдепе объяснили, почему Россию и Китай не пригласили на переговоры по КНДР в Ванкувер.

Россия выступает за «двойное замораживание» в ситуации вокруг Корейского полуострова, а также за возобновление шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.