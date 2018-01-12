В МИД сочли рецидивом холодной войны министерскую встречу в Ванкувере по КНДР

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13 января, суббота  |  Последнее обновление — 03:11  |  vz.ru
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Портовое хозяйство России вызывает зависть у соседей

Наилучшую динамику показывают в последние годы порты Арктического бассейнаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Российские морские порты продолжают наращивать обороты грузов почти по всем направлениям. Арктика ставит рекорды благодаря нефти и СПГ, а черноморским портам помогает высокий урожай зерна. Еще два года, и российская Балтика оставит прибалтийских конкурентов без российских грузов. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя.  Подробности...
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На пути «Северного потока» встали европейские экологи

WWF и NABU призвали Германию отказаться от «Северного потока – 2», который, по их мнению, вредит не только экологии, но и евросолидарностиФото: nord-stream.com
Природоохранные организации WWF и NABU потребовали от Германии отказаться от строительства «Северного потока – 2». Экологи настаивают, что проект вреден для экосистемы Балтийского моря, а также вбивает клин в солидарность и доверие внутри ЕС. С чего вдруг экологи заинтересовались внешней политикой Евросоюза? И способны ли они реально помешать строительству? Подробности...
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Условия содержания в СИЗО должны быть человеческими для всех

Обычные камеры в «Матросской тишине» совсем не похожи на «VIP-номера»Фото: Шевелева Анна/ТАСС
Скандал в московской тюрьме, где для «ВИП-заключенных» были созданы камеры повышенной комфортности, заставляет задуматься о том, каковы условия содержания обычных людей в следственных изоляторах страны. Почему не признанные виновными люди должны годами дожидаться решения своей судьбы в скотских условиях?  Подробности...
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Провалы сирийской армии объясняются операцией в «заповеднике гоблинов»

Сирийская армия с боем заняла часть авиабазы Абу Дахур и одноименного городаФото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В первый месяц нового года сирийскую армию постигла череда неудач, начиная с уничтожения сразу нескольких генералов, заканчивая сдачей в плен под камеры на ряде участков. С другой стороны, прошедшей ночью было объявлено о крупной победе в т.н. заповеднике гоблинов – провинции Идлиб, остающейся оплотом террористов. Что происходит? Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
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Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
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Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
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      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающий
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      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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      Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе

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        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

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        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

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          В МИД сочли рецидивом холодной войны министерскую встречу в Ванкувере по КНДР

          12 января 2018, 14:21

          Текст: Антон Касс

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          Встреча в Ванкувере по КНДР представителей стран-участниц коалиции времен корейской войны 1950-1953 годов является рецидивом сознания холодной войны, заявила глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

          «Не можем расценить эту идею иначе, как рецидив сознания, менталитета холодной войны, тем более неуместный на фоне обозначившихся в последнее время признаков движения к диалогу между Севером и Югом Корейского полуострова», – цитирует Захарову ТАСС.

          По словам представителя МИД, в Москве не считают возможным «поддержать мероприятие, которое способно привести к усугублению и без того напряженной ситуации на Корейском полуострове»? передает РИА «Новости».

          «Единственным способом выйти на взаимоприемлемое решение комплекса проблем Корейского полуострова является прямой диалог между всеми вовлеченными сторонами. Вместо этого организуется слет бывших участников одной из сторон войны. Какой именно сигнал данной затеей хотят направить мировому сообществу участники этого мероприятия, вообще не понятно», – заявила Мария Захарова.

          «Серьезные вопросы вызывает и анонсированная канадскими организаторами цель этого мероприятия, а именно, обсуждение возможных шагов по дальнейшему усилению давления на Северную Корею. Особенно интересно это все в контексте заявлений президента Трампа, что у него хорошие отношения с лидером Северной Кореи», – отметила Захарова, напомнив, что в декабре СБ ООН «на основе консенсуса одобрил резолюцию 2397, она как раз предусматривает новые ограничения в отношении КНДР в связи с реализацией ядерной и ракетной программ».

          По словам Захаровой, «в отличие от СБ, который принимает легальные, легитимные, международно-правовые решения, которые обязательны для исполнения, об усилении давления, санкционные шаги, предпринимаемые в одностороннем плане, либо группой стран, не имеют под собой никакой законной почвы».

          Ранее директор по политическому планированию госдепа Брайан Хук объяснил, почему Россию и Китай не пригласили на переговоры по КНДР в Ванкувер, проведение которых в декабре анонсировал глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон.


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