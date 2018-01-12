В МИД сочли рецидивом холодной войны министерскую встречу в Ванкувере по КНДР

Встреча в Ванкувере по КНДР представителей стран-участниц коалиции времен корейской войны 1950-1953 годов является рецидивом сознания холодной войны, заявила глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

«Не можем расценить эту идею иначе, как рецидив сознания, менталитета холодной войны, тем более неуместный на фоне обозначившихся в последнее время признаков движения к диалогу между Севером и Югом Корейского полуострова», – цитирует Захарову ТАСС.

По словам представителя МИД, в Москве не считают возможным «поддержать мероприятие, которое способно привести к усугублению и без того напряженной ситуации на Корейском полуострове»? передает РИА «Новости».

«Единственным способом выйти на взаимоприемлемое решение комплекса проблем Корейского полуострова является прямой диалог между всеми вовлеченными сторонами. Вместо этого организуется слет бывших участников одной из сторон войны. Какой именно сигнал данной затеей хотят направить мировому сообществу участники этого мероприятия, вообще не понятно», – заявила Мария Захарова.

«Серьезные вопросы вызывает и анонсированная канадскими организаторами цель этого мероприятия, а именно, обсуждение возможных шагов по дальнейшему усилению давления на Северную Корею. Особенно интересно это все в контексте заявлений президента Трампа, что у него хорошие отношения с лидером Северной Кореи», – отметила Захарова, напомнив, что в декабре СБ ООН «на основе консенсуса одобрил резолюцию 2397, она как раз предусматривает новые ограничения в отношении КНДР в связи с реализацией ядерной и ракетной программ».

По словам Захаровой, «в отличие от СБ, который принимает легальные, легитимные, международно-правовые решения, которые обязательны для исполнения, об усилении давления, санкционные шаги, предпринимаемые в одностороннем плане, либо группой стран, не имеют под собой никакой законной почвы».

Ранее директор по политическому планированию госдепа Брайан Хук объяснил, почему Россию и Китай не пригласили на переговоры по КНДР в Ванкувер, проведение которых в декабре анонсировал глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон.