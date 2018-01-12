США обещали проинформировать Россию и Китай об итогах переговоров по КНДР

Директор по политическому планированию Госдепа Брайан Хук объяснил, почему Россию и Китай не пригласили на переговоры по КНДР в Ванкувер.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет министерскую встречу по КНДР в Ванкувере с 15 по 17 января. Хук пояснил, что Россия и Китай не приглашены на встречу, поскольку не входили в так называемое командование ООН, принимавшее участие в Корейской войне на стороне Южной Кореи.

Хук сказал, что России и Китаю «предоставят отчет по этой министерской встрече», передает РИА «Новости».

«И мы проводили дискуссии с Россией и Китаем по этой встрече», – сообщил он, выразив мнение, что Москва и Пекин «будут приветствовать итог этой встречи».

КНДР, которая «не показала, что готова отказаться от ядерного оружия», также не приглашена на встречу.

По словам Хука, США хотят, чтобы ООН составила список судов, нарушающих санкции по КНДР, для введения запрета на их заход в порты. Вашингтон планирует также обсудить возможность морского перехвата судов.

Кроме того, он сообщил, что США не считают возможными переговоры с КНДР во время Олимпийских игр в Пхенчхане.

В декабре Тиллерсон анонсировал международную встречу по КНДР в Ванкувере.