Участники забастовки закрыли главу минюста Франции в тюрьме

Во Франции на второй день забастовок с требованием повышения для себя мер безопасности сотрудники тюрем заблокировали в одном из мест лишения свободы министра юстиции страны Николь Беллубэ.

Как сообщает издание La VDN, глава минюста Франции прибыла на встречу с бастующими работниками тюрьмы строгого режима в Ванден-ле-Вьей, однако не найдя с ними общего языка, оказалась заблокированной в учреждении.

Это произошло из-за того, что Беллубэ пообещала лишь увеличить зарплату сотрудникам, не сказав о перспекивах улучшения условий труда.

Известно, что в происходящее намерена вмешаться полиция, если протестующие продолжат блокировать министра в здании тюрьмы.

По информации РИА «Новости», к проведению акций протеста сотрудников тюрем призвали профсоюзы, заявившие об «абсолютной безнаказанности и пренебрежении к правилам» содержания осужденных за экстремизм со стороны правительства.

Это произошло после того, как на прошлой неделе три надзирателя тюрьмы Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.

Представители профсоюзов недовольны действиями руководства тюрьмы Ванден-ле-Вьей, ослабившего режим содержания осужденного Кристиана Ганчзарски, напавшего на охранников. В понедельник директор учреждения подал в отставку.

В то же время тюрьму оцепили порядка 100 надзирателей. На баррикадах, возведенных вокруг пенитенциарного центра в городе Френ (департамент Валь-де-Марн), собрались не менее 150 сотрудников. Акции протеста также начались в Марселе, где около 50 человек блокировали оба входа в тюрьму «Бометт».