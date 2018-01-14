Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

Израильская авиация нанесла авиаудар в районе палестинского города Рафаха, на границе сектора Газа с Египтом, а также закрыла КПП «Керем-Шалом» – единственный грузовой погранпереход палестинского анклава, расположенный поблизости, сообщила пресс-служба Цахала.

По сообщениям армии обороны Израиля, целью бомбардировок стала «террористическая инфраструктура» в районе Рафаха, передает РИА «Новости».

Израильские военные добавили, что продолжают считать движение ХАМАС ответственным за все происходящее в секторе Газа.

Напомним, в конце декабря из сектора Газа по Израилю запустили три ракеты.

Обострение ситуации в регионе произошло после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.