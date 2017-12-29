Из сектора Газа по Израилю запустили три ракеты

В пятницу три ракеты выпустили по Израилю из сектора Газа, две из них были сбиты военными, сообщила армейская пресс-служба.

«После сообщения о сработавших сиренах тревоги в районе Шаар-ХаНегев и Сдот-Негев было выявлено три пуска ракет в сторону Израиля. Система противовоздушной обороны «Железный купол» сбила две ракеты», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Третью ракету, по информации израильской прессы, перехватить не удалось. Она попала в здание, повредив его.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, 17 декабря Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. В ответ ВВС Израиля нанесли удар по объекту ХАМАС на севере сектора Газа.

Обострение ситуации произошло после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.