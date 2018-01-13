В Курске без отопления остались почти 150 домов

В центральном округе Курска без отопления остались 145 жилых домов, 11 школ, два детских сада и три медицинских учреждения, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«В зону понижения теплоснабжения попали (...) 11,5 тыс. человек», – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Курской области.

Там также сообщили, что к ликвидации аварии привлечено 26 человек и 10 единиц техники.

Ранее в субботу стало известно, что из-за отсутствия отопления в вузах Одессы до весны отменили занятия.