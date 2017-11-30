В вузах Одессы отменили занятия до весны из-за отсутствия отопления

Несколько вузов Одессы отменили занятия с 1 января по 26 февраля из-за отсутствия средств на оплату отопления учебных корпусов.

Занятия отменены в Одесском национальном университете (ОНУ) им. Мечникова, Одесской юридической академии и Академии пищевых технологий.

Кроме того, с 1 января вступили в силу новые нормативы освещения аудиторий, которые вузы также не в состоянии выполнить из-за нехватки средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал 048.ua.

В областном департаменте образования и науки заявили, что все вузы являются автономными организациями, и их руководство самостоятельно решает, каким образом организовать учебный процесс.

Напомним, в ноябре пресс-секретарь фракции «Батькивщина» Татьяна Золотарева сообщила, что сотрудники Верховной рады Украины вынуждены работать в верхней одежде из-за отсутствия отопления.