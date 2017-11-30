Киев прокомментировал данные о причастности к атаке дронов на базы России в Сирии

Министерство обороны Украины назвало слова представителя Генштаба России Александра Новикова о взрывчатом веществе, обнаруженном в атаковавших российские базы БПЛА, «информационной атакой», и заявило о непричастности к инциденту в Сирии.

«Это не что иное, как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается, прежде всего, чтобы прикрыть действия России сейчас в Крыму, в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из России», – цитирует УНИАН пресс-секретаря министра обороны Украины Викторию Кушнир.

В четверг стало известно, что в атаковавших российские базы в Сирии дронах обнаружено производимое на Украине вещество. «Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине, на Шосткинском заводе химических реактивов», – сказал начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков.

Ранее экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявлял, что атаки на российские базы в Сирии могли организовать только США. В Минобороны рассказывали о деталях неудачной атаки дронов на базу Хмеймим.

6 января в соцсетях сообщали об атаке дронов на российскую авиабазу. Позже информацию о неудачной атаке подтвердили западные СМИ.