В атаковавших российские базы в Сирии дронах обнаружено производимое на Украине вещество

Основой взрывчатого вещества вооружения беспилотников, атаковавших российские базы в Сирии, выступало вещество ТЭН, которое производят на Украине и в других странах, заявил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине, на Шосткинском заводе химических реактивов», – сказал Новиков, передает РИА «Новости».

Генерал-майор уверен, что ТЭН «не может быть изготовлен в кустарных условиях или извлечен из других боеприпасов». Он также заявил, что сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны – изготовителя вещества.



По его словам, результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать главные выводы. «Первый – создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами», – цитирует ТАСС Новикова.

Вместе с тем Генштаб ВС сообщил, что для создания БПЛА, атаковавших базу «Хмеймим» в Сирии, нужны специальные знания в аэродинамике и радиоэлектронике, а также значительное время.



«Сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов», – сказал Новиков.

Также генерал-майор заявил, что во время атаки 6 января семь беспилотников были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С», шесть дронов посадили в заданных точках с использованием средств радиоэлектронной борьбы. «При этом три беспилотника в ходе посадки разрушились в результате подрыва подвешенных на них боеприпасов», – отметил он.

Новиков заявил, что созданные на российских объектах в Сирии системы обнаружения, поражения и подавления позволили отразить атаку дронов. «В целях противодействия их применению боевиками на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления. Что позволило гарантированно отразить атаку террористов в ночь с 5 на 6 января», – сказал генерал-майор.

Ранее экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявлял, что атаки на российские базы в Сирии могли организовать только США. Ранее в Минобороны раскрыли детали неудачной атаки дронов на базу Хмеймим.

6 января в соцсетях сообщали об атаке дронов на российскую авиабазу. Позже информацию о неудачной атаке подтвердили западные СМИ.