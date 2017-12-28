СМИ показали фото подозреваемого во взрыве в супермаркете Петербурга

Появился фотоснимок мужчины, по предварительным данным, причастного ко взрыву в супермаркете «Перекресток» в Петербурге.

На опубликованной «Росбалтом» фотографии изображен похожий на выходца из Центральной Азии мужчина в зеленой толстовке с капюшоном, черных спортивных брюках и темных кедах.

По предварительным данным, он некоторое время ходил по магазину, после чего, не сделав никаких покупок, удалился.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в организации взрыва в петербургском продуктовом магазине был заснят камерами видеонаблюдения.

В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедший в среду вечером в супермаркете «Перекресток» в Петербурге взрыв терактом. В СК заявили, что отрабатывают все возможные версии.